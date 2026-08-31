وزير البترول: مستقبل التعدين في مصر واعد.. وسيمثل 5% من الناتج القومي المحلي خلال سنوات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستقبل التعدين في مصر واعد وسيمثل 5% من الناتج القومي المحلي خلال سنوات.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من الخبراء ورؤساء التحرير اليوم والشركات العالمية إن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها كل المقومات التي يحتاجها قطاع التعدين حيث تملك مصر جيولوجيا واعدة.

وأكد أن المحاور الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الحالية هي تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، والاستفادة من الثروات البترولية وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.