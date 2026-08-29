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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الترويج لهروب شركات البترول العالمية من مصر| بالأرقام.. إنجازات غير مسبوقة وتسوية جميع المستحقات

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

روجت جماعة الإخوان الإرهابية بعض الشائعات عن هروب الشركات الكبري العالمية في قطاع البترول من التعاون مع مصر وتقليص حجم استثماراتهم؛ والحقيقة غير ذلك حيث حققت مصر استثمارات بالمليارات من حصاد الشراكة الاستراتيجية العالمية في قطاع البترول المصري مع شركات عالمية مثل إيني وأباتشي وبي بي وغيرها من الشركات الكبرى التي تجد في مصر أرضاً جاذبة للاستثمارات ومليئة بالخيرات.

واستطاعت وزارة البترول أن تحقق أكبر إنجاز في تاريخ مصر وهو الوصول إلى صفر مستحقات في يونيو 2026 ومن أبرز حصاد التعاون مع الشركات الكبرى الآتي..

فالكو- إنرجي VAALCO Energy

-زيادة المبيعات المصرية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

-أعلنت الشركة تحقيق نتائج إيجابية خلال عام ٢٠٢٦ واستمرار برنامج الحفر في مصر.

بى بى BP

-أعلنت الشركة عن اكتشاف غازي في منطقة شرق دلتا النيل عقب نجاح حفر البئر الاستكشافي نيدوكو إن-٢.

-تجديد امتياز تمساح لمدة ٢٠ عامًا، بما يوفر إطارًا طويل الأجل لاستمرار أعمال التطوير والإنتاج.


شركة هاربور إنرجي Harbour Energy

-عملياتها في شمال أفريقيا تتميز بإنتاج مستقر ومنخفض التكلفة، مدعومًا باكتشافات جديدة.

-المستحقات المتأخرة للحكومة المصرية انخفضت إلى الصفر خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦.

شركة دانة غاز Dana gas

-ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام بنسبة ٤٧٪ ليصل إلى ٣٩٣ مليون درهم، بما يعادل نحو ١٠٧ ملايين دولار.

-الحكومة المصرية سددت جميع المستحقات المتأخرة للشركة.

-الرصيد النقدي الموحد للشركة يرتفع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ إلى ٨٤٣ مليون درهم، بما يعادل نحو ٢٣٠ مليون دولار.

إيني ENi
 

-ايني صنّفت مصر ضمن أبرز مناطق الاستكشاف المتميز خلال 2026.

-تقدر الموارد المكتشفة بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الموجود أصلاً.

إينا INA

-تسوية كامل المستحقات المتأخرة.
-استمرار النشاط الاستثماري وأعمال الحفر في مناطق امتياز الشركة بمصر.

أباتشي apache

- تعتبر مصر أحد الأصول الأساسية في محفظتها العالمية.

-تتوقع الشركة أن تحقق عملياتها في مصر نحو ٦٠٠ مليون دولار Free Cash Flow خلال 2026.

البترول الغاز النفط التعدين إيني أباتشي

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