رئيس طرابزون يدافع عن صفقات الفريق .. ويستشهد بـ محمد صلاح

دافع أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن تحركات إدارة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن الانتقادات التي طالت سياسة التعاقدات لا تعكس الصورة الكاملة لاحتياجات الفريق.

وأشار دوجان إلى أن طرابزون يسعى لتحقيق التوازن بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرات، بعدما أثبت الموسم الماضي أن الاعتماد على اللاعبين صغار السن فقط لم يكن كافيًا للمنافسة على الألقاب.

وضمت قائمة الصفقات الجديدة أسماء بارزة، يأتي في مقدمتها المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو، إلى جانب سافيتش ومالينوفسكي، في محاولة من إدارة النادي لتكوين فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وجاءت تصريحات رئيس طرابزون في أعقاب البداية الصعبة للفريق، بعدما ودع منافسات الدوري الأوروبي من الدور التمهيدي أمام فيرينكفاروس المجري، عقب الخسارة بخماسية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأشاد دوجان في تصريحات نقلتها قناة «HT Spor» برسالة محمد صلاح للجماهير عقب الخروج الأوروبي، معتبرًا أنها تعكس حجم ارتباط اللاعب بالنادي وشعوره بالمسؤولية تجاه جماهيره.

وقال رئيس طرابزون عن رسالة صلاح: «هذه الرسالة كافية لنقل الشعور بالانتماء إلى هذا النادي».

وتأتي إشادة دوجان بصلاح في الوقت الذي تستعد فيه إدارة النادي لمواصلة دعم الجهاز الفني بقيادة فاتح تيكي، مع رفض فكرة رحيله قبل مواجهة آميد سبور المقبلة في الدوري التركي.