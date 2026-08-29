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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيرمين الفقي

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت قصير باللون الأبيض الذي حمل بعض النقوشات ونسقت معه قميص بنفس النقشة أيضا.

أنتعلت نيرمين الفقي حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نيرمين الفقي إطلالة نيرمين الفقي صور نيرمين الفقي

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