بوسي تتألق على البحر بفستان ساحر .. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة بوسي



تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن ذوقها الأنيق.



أنتعلت بوسي حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.