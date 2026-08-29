الزراعة تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية.. خبير يوضح الأهداف

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية الثانية لعام 2026 لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور الحسيني محمد عوض، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، إن الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية، من خلال فرق بيطرية ثابتة ومتحركة تنتقل إلى مختلف القرى والمناطق المستهدفة.

وأوضح أن الحملة تتضمن تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مع تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربين حول طرق الوقاية وأهمية الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية.

وأكد «عوض» أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشددًا على ضرورة تعاون المربين مع اللجان البيطرية والسماح بفحص الحيوانات وتسجيل بياناتها وتحصينها.

وأشار إلى أن فرق الطب البيطري تعمل على تكثيف جهودها للوصول إلى المربين في القرى والمناطق الريفية، مع استمرار الحملات الإرشادية بالتزامن مع أعمال التحصين لرفع الوعي بأهمية الوقاية والحفاظ على صحة الحيوانات.

ودعا الدكتور الحسيني محمد عوض مربي الماشية إلى الاستفادة من الحملة وعدم التأخر في تحصين الحيوانات، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتقليل الخسائر الناتجة عن الأمراض الوبائية.



