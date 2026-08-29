وزير المالية النيبالي: نحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار

أكد وزير المالية النيبالي أن نيبال تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار.



وقال وزير المالية، سوارنيم واغل، إن نيبال تحتاج إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية.

وأضاف: "هذا مجرد تقدير، ويجري حاليًا تقييم الخسائر والأضرار".

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 633 قتيلاً، مع فقدان ما يقارب 3000 شخص.

وأظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاعاً حاداً في عدد المفقودين، حيث تم انتشال 633 جثة، مع ورود تقارير عن احتمال جرف بعض الجثث إلى مناطق بعيدة كالهند.

وفي منطقة تضم مشاريع ضخمة للبنية التحتية للطاقة، أضافت هيئة إدارة الكوارث في نيبال 933 عاملاً في محطات الطاقة الكهرومائية إلى قائمة المفقودين التي تضم بالفعل متسلقين وحجاجاً إلى جبل كايلاش المقدس في التبت.

ويقول الناجون إنهم فقدوا كل شيء.