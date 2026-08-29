إعلام إسرائيلي: لا ننوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث نقل إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني، قوله إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق، أبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بعد 31 ديسمبر 2026، معتبراً أنها "فشلت" في أداء مهمتها.

وجاء الموقف الأمريكي قبيل مشاورات مغلقة يعقدها مجلس الأمن، الجمعة، بشأن لبنان، يُنتظر أن تتناول مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والترتيبات الأمنية التي قد تخلف "اليونيفيل".