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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خاتم الأنبياء الإيراني لـ نتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم

المقدم إبراهيم ذو الفقاري
المقدم إبراهيم ذو الفقاري
هاجر رزق

نشر المقدم إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني،  عبر منصة "إكس" بيان جاء فيه رد صريح على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن "امتلاك إيران للأسلحة النووية يعني نهاية إسرائيل".

فرد عليه ذو الفقاري قائلا: "لقد دمَّرتم غزة وفلسطين ولبنان بالفعل، والآن تسعون إلى تدمير إيران. لذلك نحن بحاجة إلى أسلحة نووية لوقف جنونكم". وتهدف الرسالة الإيرانية الواضحة إلى تقديم القدرة النووية كرادع ضد أي عدوان إضافي، مما يعكس تحول في المؤسسة العسكرية الإيرانية نحو توظيف الورقة النووية في معادلة الردع.

و تعكس تصريحات نتنياهو حجم القلق الأمني الذي يسكن المؤسسة الإسرائيلية.
وخلال لقاء إعلامي مصور، حذر نتنياهو من أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيعني انتهاء دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وشدد على أن ألوان الضوء الأخضر أو الأزرق أو الأحمر لا تهمه، مؤكداً أن على إسرائيل التحرك وإلا ستباد ولن تكون موجودة.

و في وقت سابق، توعد اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نتنياهو بإرساله إلى الجحيم. وفي مقابلة تلفزيونية أكد رضائي أن "الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها نتنياهو جعلت نهاية وجود الكيان الصهيوني تقترب".

و تعتبر هذه التصريحات تحولا استراتيجيا في الخطاب الإيراني الرسمي، حيث خرجت من إطار الردود التقليدية إلى التلويح بالسلاح النووي.

مقر خاتم الأنبياء المركزي نتنياهو إيران للأسلحة النووية غزة

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