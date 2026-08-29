بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني، أمام طلاب المرحلة الثالثة للناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، وكذلك الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، لتسجيل رغباتهم حتى 2 سبتمبر.

تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2026، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واتباع التعليمات المنشورة على موقع التنسيق الإلكتروني، والتأكد من تسجيل الرغبات بصورة صحيحة قبل انتهاء فترة التسجيل.