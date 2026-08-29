طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

الحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم لا يحتاج دائمًا إلى شراء معطرات باهظة الثمن، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على تقليل الروائح غير المرغوبة والحفاظ على إحساس النظافة لفترة أطول.

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

وفي كثير من الأحيان لا يكون مصدر الرائحة الكريهة هو المرحاض فقط، وإنما قد تكون المشكلة بسبب الرطوبة، أو سلة القمامة، أو بقايا الصابون، أو المصارف التي تحتاج إلى التنظيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تنظيف مصدر الرائحة أولًا

قبل استخدام أي معطر، من المهم تنظيف الحمام جيدًا، لأن تعطير المكان دون إزالة مصدر الرائحة يؤدي غالبًا إلى اختلاط الروائح بدلًا من التخلص منها.

نظفي المرحاض والحوض والأرضية بانتظام، واهتمي بشكل خاص بالمناطق الرطبة والزوايا التي قد تتجمع فيها بقايا المياه.

كما يجب تنظيف سلة القمامة وتفريغها باستمرار، لأن بقايا المناديل أو المنتجات المستخدمة في الحمام قد تكون سببًا واضحًا للرائحة غير المرغوبة.

لا تهملي مصرف المياه

قد يكون مصرف أرضية الحمام أحد أسباب الرائحة الكريهة، خصوصًا إذا تراكمت داخله بقايا الصابون والشعر والأوساخ.

يمكن تنظيف المصرف بانتظام وإزالة الشعر والرواسب المتراكمة، مع التأكد من وجود كمية مناسبة من المياه في المصرف الذي يعتمد على حاجز مائي لمنع روائح الصرف من الصعود.

وإذا استمرت الرائحة رغم التنظيف، فقد تكون هناك مشكلة في الصرف تحتاج إلى فحص متخصص.

حيلة بسيطة باستخدام صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

يمكن الاستفادة من صودا الخبز للمساعدة في امتصاص بعض الروائح غير المرغوبة.

ضعي كمية صغيرة منها في وعاء مفتوح صغير، ثم اتركيه في مكان آمن داخل الحمام وبعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

يمكن تغييرها كل عدة أيام أو عند ملاحظة فقدان فعاليتها.

لكن صودا الخبز ليست بديلًا عن تنظيف الحمام أو إصلاح مصدر الرائحة، وإنما يمكن استخدامها كخطوة إضافية للمساعدة في تحسين رائحة المكان.

تهوية الحمام أهم من المعطر

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

من أفضل الطرق للحفاظ على رائحة الحمام منعشة الاهتمام بالتهوية.

افتحي النافذة بعد الاستحمام، أو شغلي مروحة الشفط إذا كانت متوفرة، للمساعدة على التخلص من بخار الماء والرطوبة.

وتعتبر الرطوبة الزائدة من العوامل التي تساعد على ظهور الروائح غير المرغوبة، كما قد تساهم في نمو العفن مع الوقت.

استخدمي المعطر بطريقة صحيحة

يمكن استخدام معطر جو مناسب للحمام بعد الانتهاء من التنظيف والتهوية.

ومن الأفضل اختيار رائحة خفيفة بدلًا من استخدام كمية كبيرة من المعطر، لأن الهدف هو إعطاء المكان رائحة نظيفة ومنعشة وليس تغطية رائحة سيئة.

كما يمكن وضع قطعة من القطن عليها بضع قطرات من زيت عطري مناسب داخل وعاء صغير، مع وضعها في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن مصادر الحرارة واللهب.

جففي الأرضية بعد الاستحمام

ترك المياه على أرضية الحمام لفترات طويلة يزيد الرطوبة وقد يؤدي إلى ظهور روائح غير مرغوبة.

لذلك يفضل تجفيف الأرضية بعد الاستحمام، والتأكد من عدم وجود مياه راكدة في الزوايا أو أسفل الأدوات.

كما يجب غسل ستارة الحمام أو تنظيف الأجزاء القابلة للغسل بشكل دوري، لأنها قد تحتفظ بالرطوبة والروائح.

نظفي المناشف باستمرار

المناشف الرطبة قد تكون سببًا مهمًا لرائحة غير محببة داخل الحمام.

احرصي على تعليق المناشف في مكان يسمح لها بالجفاف جيدًا، وعدم تركها مبللة ومكدسة.

ويفضل غسلها بانتظام وتجفيفها جيدًا قبل إعادة استخدامها.

وصفة بسيطة لتعطير الحمام

يمكنكِ عمل معطر منزلي بسيط باستخدام زجاجة بخاخ تحتوي على الماء وكمية مناسبة من منتج تنظيف أو معطر مخصص للاستخدام على الأسطح وفق تعليمات الملصق.

لكن من المهم عدم خلط منتجات التنظيف المختلفة، خصوصًا المنتجات التي تحتوي على الكلور مع الخل أو الأحماض أو الأمونيا، لأن بعض الخلطات قد تنتج أبخرة خطيرة.

كيف تحافظين على رائحة الحمام طوال اليوم؟