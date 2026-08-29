قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 626 قتيلا ونحو ألفي مفقود
«وأبشروا بالجنة» .. وفاة مسن أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالأقصر
مصر على رأس المجموعة السادسة بقرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة
4 آيات قرآنية أفضل من نعيم الدنيا.. علي جمعة: يعرفها العلماء فقط
توتنهام يواجه نيوكاسل في ظهور مرتقب لـ عمر مرموش بالدوري الإنجليزي
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية
التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام
بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج
مسؤول أمريكي : واشنطن ستحصل 55% من إنتاج النفط الفنزويلي
أمير هشام: محمد صبحي يقترب من الرحيل عن الزمالك في يناير
أمير هشام : عبدالله السعيد جاهز لمواجهة الزمالك والسويس بتروجت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
أسماء عبد الحفيظ

الحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم لا يحتاج دائمًا إلى شراء معطرات باهظة الثمن، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على تقليل الروائح غير المرغوبة والحفاظ على إحساس النظافة لفترة أطول.

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

وفي كثير من الأحيان لا يكون مصدر الرائحة الكريهة هو المرحاض فقط، وإنما قد تكون المشكلة بسبب الرطوبة، أو سلة القمامة، أو بقايا الصابون، أو المصارف التي تحتاج إلى التنظيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تنظيف مصدر الرائحة أولًا

  • قبل استخدام أي معطر، من المهم تنظيف الحمام جيدًا، لأن تعطير المكان دون إزالة مصدر الرائحة يؤدي غالبًا إلى اختلاط الروائح بدلًا من التخلص منها.
  • نظفي المرحاض والحوض والأرضية بانتظام، واهتمي بشكل خاص بالمناطق الرطبة والزوايا التي قد تتجمع فيها بقايا المياه.
  • كما يجب تنظيف سلة القمامة وتفريغها باستمرار، لأن بقايا المناديل أو المنتجات المستخدمة في الحمام قد تكون سببًا واضحًا للرائحة غير المرغوبة.

لا تهملي مصرف المياه

  • قد يكون مصرف أرضية الحمام أحد أسباب الرائحة الكريهة، خصوصًا إذا تراكمت داخله بقايا الصابون والشعر والأوساخ.
  • يمكن تنظيف المصرف بانتظام وإزالة الشعر والرواسب المتراكمة، مع التأكد من وجود كمية مناسبة من المياه في المصرف الذي يعتمد على حاجز مائي لمنع روائح الصرف من الصعود.
  • وإذا استمرت الرائحة رغم التنظيف، فقد تكون هناك مشكلة في الصرف تحتاج إلى فحص متخصص.

حيلة بسيطة باستخدام صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
  • يمكن الاستفادة من صودا الخبز للمساعدة في امتصاص بعض الروائح غير المرغوبة.
  • ضعي كمية صغيرة منها في وعاء مفتوح صغير، ثم اتركيه في مكان آمن داخل الحمام وبعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
  • يمكن تغييرها كل عدة أيام أو عند ملاحظة فقدان فعاليتها.
  • لكن صودا الخبز ليست بديلًا عن تنظيف الحمام أو إصلاح مصدر الرائحة، وإنما يمكن استخدامها كخطوة إضافية للمساعدة في تحسين رائحة المكان.

تهوية الحمام أهم من المعطر

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
  • من أفضل الطرق للحفاظ على رائحة الحمام منعشة الاهتمام بالتهوية.
  • افتحي النافذة بعد الاستحمام، أو شغلي مروحة الشفط إذا كانت متوفرة، للمساعدة على التخلص من بخار الماء والرطوبة.
  • وتعتبر الرطوبة الزائدة من العوامل التي تساعد على ظهور الروائح غير المرغوبة، كما قد تساهم في نمو العفن مع الوقت.

استخدمي المعطر بطريقة صحيحة

  • يمكن استخدام معطر جو مناسب للحمام بعد الانتهاء من التنظيف والتهوية.
  • ومن الأفضل اختيار رائحة خفيفة بدلًا من استخدام كمية كبيرة من المعطر، لأن الهدف هو إعطاء المكان رائحة نظيفة ومنعشة وليس تغطية رائحة سيئة.
  • كما يمكن وضع قطعة من القطن عليها بضع قطرات من زيت عطري مناسب داخل وعاء صغير، مع وضعها في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن مصادر الحرارة واللهب.

جففي الأرضية بعد الاستحمام

  • ترك المياه على أرضية الحمام لفترات طويلة يزيد الرطوبة وقد يؤدي إلى ظهور روائح غير مرغوبة.
  • لذلك يفضل تجفيف الأرضية بعد الاستحمام، والتأكد من عدم وجود مياه راكدة في الزوايا أو أسفل الأدوات.
  • كما يجب غسل ستارة الحمام أو تنظيف الأجزاء القابلة للغسل بشكل دوري، لأنها قد تحتفظ بالرطوبة والروائح.

نظفي المناشف باستمرار

  • المناشف الرطبة قد تكون سببًا مهمًا لرائحة غير محببة داخل الحمام.
  • احرصي على تعليق المناشف في مكان يسمح لها بالجفاف جيدًا، وعدم تركها مبللة ومكدسة.
  • ويفضل غسلها بانتظام وتجفيفها جيدًا قبل إعادة استخدامها.

وصفة بسيطة لتعطير الحمام

  • يمكنكِ عمل معطر منزلي بسيط باستخدام زجاجة بخاخ تحتوي على الماء وكمية مناسبة من منتج تنظيف أو معطر مخصص للاستخدام على الأسطح وفق تعليمات الملصق.
  • لكن من المهم عدم خلط منتجات التنظيف المختلفة، خصوصًا المنتجات التي تحتوي على الكلور مع الخل أو الأحماض أو الأمونيا، لأن بعض الخلطات قد تنتج أبخرة خطيرة.

كيف تحافظين على رائحة الحمام طوال اليوم؟

  • للحصول على نتيجة أفضل، اجعلي الاهتمام بالحمام عادة يومية بسيطة بدلًا من الانتظار حتى تظهر الرائحة.
  • ابدئي بتهوية المكان، ثم جففي الأرضية والمناطق المبللة، وأزيلي القمامة، ونظفي المرحاض والمغسلة بشكل منتظم.
  • ويمكن وضع وعاء صغير من صودا الخبز للمساعدة في امتصاص الروائح، ثم استخدام معطر خفيف بعد الانتهاء من التنظيف.
الحمام رائحة الحمام طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم لا تهملي مصرف المياه صودا الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام القادمة

البنك المركزي

البنك المركزي : نتابع مع الخارجية تفاصيل فرع بنك مصر في الإمارات

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

ترشيحاتنا

تدشين مشروع Creeks

كمبوند creeks بالإسكندرية.. مشروع سكني عالمي بأيدٍ مصرية وتنفيذ أكبر الاستشاريين والمعماريين

البنوك الكندية

البنوك الكندية بين أداء استثنائي ومخاوف من بلوغ الذروة

سعر الذهب

ثابتة بدون تغيير.. الأعيرة الذهبية في السعودية الآن

بالصور

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد