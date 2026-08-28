البنك المركزي : نتابع مع الخارجية تفاصيل فرع بنك مصر في الإمارات

أكد البنك المركزي أن هناك تواصلا مع السلطات الأمريكية لحل أزمة فرع بنك مصر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال البنك المركزي في بيان مقتضب إنه بالاشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في اطار قرارات التضييق الاقتصادي علي دولة ايران.

وأكد البنك المركزى أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية على اتصال بالجانب الامريكى فيما يخص تلك الإجراءات

و يؤكد البنك المركزى أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الامريكى فقط، ولا يمتد أثر أى من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى.

كما يؤكد البنك المركزى المصرى على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.