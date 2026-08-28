لو بإيدي أعمله تمثال.. شقيق أحمد موسى يطمئن جمهوره

أكد الدكتور محمد موسى أن شقيقه الإعلامي أحمد موسى بخير، وأنه خرج من المستشفى خلال الأيام الماضية، وأنه يقدم الشكر لكل محبي أحمد موسى في مصر وخارج مصر.

وأضاف شقيق الإعلامي أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، أن هناك اتصالات كثيرة جاءت للاطمئنان على الإعلامي أحمد موسى، من مصر وخارج مصر، من وقت الوعكة الصحية وحتى الآن.

الإعلامي أحمد موسى

ولفت إلى أن أهالي سوهاج يتوافدون على منزل الإعلامي أحمد موسى، بعد خروجه من المستشفى، لتقديم التهاني والتبارك بالشفاء، وأنه يقدم الشكر لكل محبي أحمد موسى على ما قدموه مع الابن البار والوطني أحمد موسى.

وأوضح أن أحمد موسى شخصية فريدة من نوعها، وأنه يفخر به في كل مكان، ويضعه تاجًا على رأسه، معلقًا: «لو بإيدي لقمت ببناء تمثال في شطروة بسوهاج»، وذلك لما قدمه لبلده، وأهالي سوهاج ولوطنه العظيم.

وفي وقت سابق كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مغادرة الإعلامي أحمد موسى المستشفى، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مطمئنًا متابعيه على حالته الصحية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أحمد موسى غادر المستشفى بحالة أفضل، موضحًا أن النائب محمد أبو العينين أوصى بأن يلتزم موسى الراحة في منزله خلال الفترة المقبلة، لحين استكمال فترة التعافي واستعادة عافيته.

وتابع أنه من المنتظر أن يعود أحمد موسى إلى تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عقب تحسن حالته الصحية وتمام شفائه.

دوام الصحة والعافية



وتمنى مصطفى بكري، للإعلامي أحمد موسى دوام الصحة والعافية، قائلًا: «الحمد لله تعالى على خروج زميلنا أحمد موسى.. ونتمنى له الشفاء والعافية».