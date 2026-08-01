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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يكشف موعد عودة أحمد موسى لتقديم "على مسئوليتي".. ترامب: بوتين لن يهاجم أراضي الناتو| اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


سعد الدين الهلالي: المولد النبوي الشريف حدث جلل غير البشرية وجعل للعرب قيمة
أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن  المولد النبوي الشريف حدث جلل غير البشرية وجعل للعرب قيمة .


القابضة : بنهاية 2026 تصل طاقة تحلية المياه في مصر إلى 2.1 مليون متر مكعب يوميًا
أكد اللواء مهندس عاصم عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه قبل عام 2018 كانت معدلات تحلية المياه تقدر بـ 80 ألف متر مكعب مياه في اليوم .


الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة هروب لاعب من بعثة المصارعة المصرية خلال الترانزيت في روما، ولاعب آخر خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا.


الجيش العراقي: نقترب من مراحل متقدمة في مسار تسليم الفصائل سلاحها للدولة
قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة ضابط وشرطي بدأت فور وقوعه، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق والقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.


مصطفى بكري: يا حكومة صحصحي.. الفترة المقبلة حاسمة في مواجهة الفساد
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والعمل على تجاوز التحديات والأزمات التي تواجه البلاد.


ترامب: بوتين لن يهاجم أراضي الناتو
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بوتين لن يهاجم أراضي الناتو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


أحمد موسى يغادر المستشفى بعد الوعكة الصحية .. وهذه وصية أبو العينين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مغادرة الإعلامي أحمد موسى المستشفى، عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مطمئنًا متابعيه على حالته الصحية.


رئيس شعبة بيض المائدة: لم نرصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج
أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، موضحًا أن مزارع إنتاج البيض والدواجن تخضع لفحوصات دورية من الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.


المانجا تضرب مزارعي كفر الشيخ .. "بنرش 20 مرة والمحصول مفيش"
اشتكى عدد من مزارعي المانجو بمحافظة كفر الشيخ، خاصة في مناطق البرلس، من تراجع حاد في إنتاجية المحصول خلال الموسم الحالي، مؤكدين أن الموسم جاء على غير المعتاد، بعدما كانت مزارعهم تحقق إنتاجًا وفيرًا في السنوات الماضية.


وزير التخطيط : 294.1 مليار جنيه إجمالي تسويات بنك الاستثمار القومي في 6 أشهر
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي تسويات بنك الاستثمار القومي خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغ  294.1 مليار جنيه  .

اخبار التوك شو احمد موسى مصطفى بكري ترامب البيض

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