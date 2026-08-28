قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية
أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية
خسوف القمر فجر اليوم.. كيفية صلاته وأبرز الأدعية المستحبة
الجامع الأزهر يعلن إقامة صلاة الخسوف فجر اليوم الجمعة
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
فوضى وحرائق في القدس.. حريديم يقتحمون موقع القطار الخفيف ويشعلون النار
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة
المياه تحاصر معبد الأقصر.. صور متداولة تثير القلق بشأن أحد أبرز المعالم الأثرية
مدرب طرابزون سبور يعلن استقالته بعد الفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي
ترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا» ويصعد الخلاف مع كندا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذيفتين على قرية بيت جن بريف دمشق
الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذيفتين على قرية بيت جن بريف دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفادت قناة «الإخبارية السورية» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذيفتين باتجاه منطقة قرية بيت جن في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق.

ولم تذكر القناة، حتى الآن، تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وفي وقت سابق، أكد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، أنه هناك ضرورة ملحة لإطلاق عملية إعداد الدستور السوري.

وقال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا في كلمته في جلسة لمجلس الامن،:" الحكومة السورية تقوم بخطوات جيدة نحو تعزيز الاستقرار".

وأضاف نائب المبعوث الأممي إلى سوريا: “التوغلات الإسرائيلية المستمرة تهدد الاستقرار في سوريا”.

وتابع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا: “الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا”.

وفي وقت سابق، رحب نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بالخطوة الأخيرة المتعلقة باندماج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مؤسسات الدولة السورية، داعياً جميع الأطراف في سوريا إلى دعم مسار الاندماج والعمل على إنجاحه، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها.

ويأتي موقف بارزاني بعد إعلان مظلوم عبدي، القائد السابق لـ«قسد»، انتهاء مهمة القوات كقوة عسكرية مستقلة واندماج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة اعتُبرت تطوراً مهماً في مسار إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في البلاد.

الجيش الإسرائيلي قرية بيت جن الريف الغربي دمشق سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

مديرة المدرسة

أغلقت باب مكتبها في وجهه.. تعليم الجيزة تحقق بواقعة تعنت مديرة مدرسة مع ولي أمر بحدائق أكتوبر

ترشيحاتنا

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

اعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد