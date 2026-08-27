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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يعزي محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته ، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفيض مغفرته، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها ويلهمهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته الكريمة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

كما توجه مفتي الجمهورية بخالص المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدها بواسع فضله ورحمته، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

كما نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجميع العاملين به، ببالغ الحزن والأسى، والدة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

عزاء والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء بقرية الدير شرق إسنا بالأقصر مساء غدٍ الجمعة وحتى يوم الأحد مساءً، كما يتلقَّى الأمين العزاء أيضًا يوم الاثنين القادم، بدار مناسبات مسجد حسين صدقي بالمعادي بالقاهرة.

وتوفيت منذ قليل، والدة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومن المقرر أن يكون العزاء غدا في الأقصر ولمدة ثلاثة أيام.

ونشر الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، خبر وفاة والدته على فيس بوك وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في رحمة الله وعفوه وواسع فضله أسأل الله تعالى أن يتغمدها في الصالحين، وسيعقد مجلس عزاء في قريتي قرية الدير شرق إسنا الأقصر من عشية غد الجمعة إلى يوم الأحد مساء، وفي القاهرة عقب صلاة المغرب يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى في مسجد حسين صدقي بالمعادي، وأسألكم الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

كان وفد الأزهر الشريف، والذي يضم كلا من الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وصل إلى مدينة لاهور الباكستانية، الاثنين الماضي، بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والأربعين للمولد النبوي الشريف.

البحوث الإسلامية الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفاة والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

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