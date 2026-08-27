وكيل الأزهر يعزي أمين مجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته

تقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها ويلهمهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

شيخ الأزهر يعزي الأمين العام للبحوث الإسلامية

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته ، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفيض مغفرته، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها ويلهمهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته الكريمة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

عزاء والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

ومن المقرر أن تُقام مراسم العزاء بقرية الدير شرق إسنا بالأقصر مساء غدٍ الجمعة وحتى يوم الأحد مساءً، كما يتلقَّى الأمين العزاء أيضًا يوم الاثنين القادم، بدار مناسبات مسجد حسين صدقي بالمعادي بالقاهرة.

وتوفيت منذ قليل، والدة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومن المقرر أن يكون العزاء غدا في الأقصر ولمدة ثلاثة أيام.

ونشر الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، خبر وفاة والدته على فيس بوك وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في رحمة الله وعفوه وواسع فضله أسأل الله تعالى أن يتغمدها في الصالحين، وسيعقد مجلس عزاء في قريتي قرية الدير شرق إسنا الأقصر من عشية غد الجمعة إلى يوم الأحد مساء، وفي القاهرة عقب صلاة المغرب يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى في مسجد حسين صدقي بالمعادي، وأسألكم الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.