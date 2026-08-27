جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا قائدين في حماس بغارتين على شمال وجنوب غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية في وقت سابق من اليوم على منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل بلال رقيعي، قائد في منظومة المدفعية المضادة للدبابات التابعة للجناح العسكري لحركة حماس. وأضاف جيش الاحتلال أن عزام عباد الله قتل في منطقة خان يونس، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ذلك، مشيرًا إلى أنهم في الآونة الأخيرة، طوّروا مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين، وعملوا على استعادة قدرات التنظيم، في انتهاك ممنهج لوقف إطلاق النار.

وزعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال أن الضربة نفذت لإزالة هذا التهديد.