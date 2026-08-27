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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قطع المياه غدًا في الجيزة لمدة 14 ساعة.. المناطق المتأثرة

قطع المياه غدًا في الجيزة لمدة 14 ساعة.. المناطق المتأثرة
قطع المياه غدًا في الجيزة لمدة 14 ساعة.. المناطق المتأثرة
عبد الفتاح تركي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق بالمحافظة لمدة 14 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح السبت 29 أغسطس، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال فنية تستهدف ربط خط مياه جديد بالخط القائم، بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البديل، ودعت الشركة المواطنين والجهات التي تعتمد بصورة أساسية على المياه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء فترة الانقطاع.

ويأتي إعلان قطع المياه في إطار أعمال البنية التحتية الخاصة بشبكات مياه الشرب، حيث أوضحت الشركة أن فترة التوقف المحددة ترتبط بتنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد بقطر 1000 مم بالخط القائم، وهو ما يستلزم قطع الخدمة عن المناطق الواقعة ضمن نطاق الأعمال خلال المدة المحددة، على أن تعود إمدادات المياه بصورة طبيعية عقب الانتهاء من الأعمال.

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ما موعد قطع المياه في الجيزة غدًا؟

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة موعد بدء قطع المياه في تمام الساعة السادسة مساء غد الجمعة، على أن تستمر فترة الانقطاع لمدة 14 ساعة، وتنتهي في الساعة الثامنة صباح السبت 29 أغسطس، وفقًا للبيانات الواردة في إعلان الشركة.

وتتيح معرفة موعد الانقطاع للمواطنين فرصة الاستعداد مسبقًا وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه قبل بدء الأعمال، خصوصًا أن فترة قطع الخدمة تمتد من المساء وحتى ساعات الصباح، وهو ما يستدعي تدبير الاحتياجات الضرورية للأسر والمنشآت الواقعة داخل المناطق المتأثرة.

ما المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة؟

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن قطع المياه سيشمل مدينة العياط وعددًا من قرى الوحدات المحلية التابعة لها، وتضم المناطق المتأثرة كلًا من برنشت وطهما والبليدة والمتانيا والناصرية وميت القائد والقطوري.

ويشمل نطاق التأثر بهذه الأعمال مدينة العياط والقرى المذكورة ضمن بيان الشركة، ولذلك ناشدت المواطنين المقيمين بهذه المناطق الاستعداد لفترة الانقطاع المحددة، والعمل على توفير الكميات المناسبة من المياه للاستخدامات المنزلية والضرورية قبل الساعة السادسة مساء غد الجمعة.

قطع المياه

لماذا يتم قطع المياه عن مناطق العياط؟

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب انقطاع المياه إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد بقطر 1000 مم بالخط القائم، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البديل، وتحتاج هذه الأعمال إلى إيقاف ضخ المياه مؤقتًا في المناطق الواقعة ضمن نطاق التنفيذ حتى يمكن استكمال أعمال الربط بصورة آمنة.

ويأتي تنفيذ أعمال الربط ضمن الأعمال المتعلقة بشبكة مياه الشرب، ويهدف الإجراء الفني إلى استكمال ربط الخط الجديد بالخط القائم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البديل، وهو ما يستلزم فترة محددة تتوقف خلالها خدمة المياه في المناطق التي أعلنت عنها الشركة.

متى تعود المياه بعد انتهاء الأعمال؟

من المقرر أن تنتهي فترة قطع المياه في الساعة الثامنة صباح السبت 29 أغسطس، بعد مرور 14 ساعة على بدء الانقطاع في الساعة السادسة مساء غد الجمعة، وتستهدف الشركة عقب انتهاء الأعمال إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المناطق المتأثرة.

وتتوقف عودة المياه بصورة طبيعية على الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بربط خط المياه الجديد بالخط القائم، وفقًا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ولذلك يظل الالتزام بالمدة المحددة مرتبطًا بسير الأعمال التي يجري تنفيذها خلال فترة الانقطاع.

هل توفر الشركة مياه شرب للمناطق المتأثرة؟

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة توفير سيارات مياه شرب نقية في المناطق المتأثرة طوال فترة انقطاع المياه، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة توقف الخدمة، بما يوفر مصدرًا بديلًا للمياه إلى حين انتهاء أعمال الربط وإعادة ضخ المياه بالشكل المعتاد.

وأوضحت الشركة أن المواطنين الذين يحتاجون إلى سيارات المياه يمكنهم طلبها من خلال الخط الساخن 125، حيث يمكن التواصل مع الشركة لطلب توفير المياه في المناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

كيف يتصرف المواطنون أثناء انقطاع المياه؟

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة قبل بدء فترة الانقطاع، مع ضرورة توفير احتياجاتهم من المياه بما يتناسب مع فترة التوقف المحددة، خاصة أن قطع الخدمة يبدأ في السادسة مساء ويستمر حتى الثامنة صباح السبت 29 أغسطس.

وتكتسب هذه الاستعدادات أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي تحتاج إلى المياه بصورة مستمرة للاستخدامات اليومية، ولذلك أوصت الشركة بتوفير الاحتياجات الضرورية مسبقًا وعدم الانتظار حتى بدء الانقطاع، مع إمكانية الاستعانة بسيارات مياه الشرب النقية التي توفرها الشركة عند الحاجة من خلال الخط الساخن 125.

قطع المياه

ماذا تفعل المخابز والمستشفيات أثناء قطع المياه؟

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مناشدة خاصة إلى أصحاب المخابز والمستشفيات لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، نظرًا إلى أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت وعدم تأثرها بانقطاع المياه المؤقت.

وطالبت الشركة الجهات المعنية داخل المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتها من المياه قبل بدء فترة الأعمال، والاستفادة من سيارات مياه الشرب النقية التي يتم توفيرها طوال فترة الانقطاع عند الحاجة، مع التواصل عبر الخط الساخن 125 لطلبها.

تفاصيل قطع المياه في الجيزة غدًا الجمعة

وبحسب إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فإن فترة قطع المياه تبدأ في السادسة مساء غد الجمعة وتستمر لمدة 14 ساعة، لتنتهي في الثامنة صباح السبت 29 أغسطس، وتشمل مدينة العياط وقرى الوحدات المحلية ببرنشت وطهما والبليدة والمتانيا والناصرية وميت القائد والقطوري.

ويرجع الانقطاع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد بقطر 1000 مم بالخط القائم، بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البديل، بينما تعمل الشركة خلال فترة التوقف على توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين طلبها عبر الخط الساخن 125.

قطع المياه

وتؤكد الشركة أهمية اتخاذ المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الإجراءات اللازمة قبل بدء الانقطاع، وتوفير كميات المياه التي يحتاجون إليها حتى انتهاء الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية، مع متابعة أي تحديثات تصدر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بشأن موعد انتهاء الأعمال وعودة الخدمة.

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