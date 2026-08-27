متحدث النواب السابق : أهمية ترجمة توجيهات الرئيس إلى أداء حكومي يشعر به المواطن

أكد المفكر السياسي الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة تغيير طريقة التعامل مع المواطن، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقرارات التي تمس تفاصيل الحياة اليومية، مشددًا على أن المواطن ليس مجرد متلقٍ للقرارات، وإنما طرف أساسي في نجاح أي مسار إصلاحي.



وأوضح حسب الله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مطالبة المواطنين بالصبر وتحمل الظروف الاستثنائية لا تكفي وحدها، إذ يجب أن يصاحبها شرح واضح لما تقوم به الحكومة، وما تستهدفه من قرارات وإجراءات، وما النتائج المنتظرة منها، مؤكدًا أن معرفة المواطن بحقيقة ما يجري تساعده على استيعاب صعوبة المرحلة والتعامل معها بقدر أكبر من الوعي والثقة.



وأشار متحدث مجلس النواب السابق إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات متزامنة داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن التغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من التماسك المجتمعي، لكن هذا التماسك لا يُبنى فقط على مطالبة الناس بالتحمل، وإنما يحتاج أيضًا إلى مصارحة حقيقية وتواصل مستمر مع الشارع.



وشدد صلاح حسب الله على أهمية أن تترجم توجيهات القيادة السياسية إلى أداء حكومي يشعر به المواطن، لافتًا إلى ضرورة أن تقترب الأجهزة التنفيذية من الشارع، وأن يكون المسؤول حاضرًا بين المواطنين، يستمع إلى مشكلاتهم ويتابع تنفيذ الحلول على أرض الواقع، بدلًا من أن تظل القرارات حبيسة المكاتب.



وأكد أن المواطن المصري لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد «مشجع» يقف في المدرجات ويصفق لكل ما يحدث دون أن يسأل أو يفهم، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى مواطن واعٍ يدرك حجم التحديات، وفي الوقت نفسه يعرف إلى أين تتجه السياسات وما الذي يتم إنجازه.



واختتم حسب الله بالتأكيد على أن نجاح الإصلاحات لا يعتمد على القرارات وحدها، وإنما على قدرة الحكومة على بناء جسور ثقة مع المواطنين، من خلال الشفافية والشرح والاستماع والمتابعة، لأن المواطن عندما يفهم طبيعة التحديات وأهداف القرارات يصبح شريكًا في تجاوز المرحلة، وليس مجرد متفرج عليها.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1055157067093491/