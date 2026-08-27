بيراميدز يعبر أبو قير للأسمدة بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مهمًا على حساب أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

بيراميدز يفوز بثنائية

وجاءت بداية اللقاء قوية من جانب أبو قير للأسمدة، الذي حاول مباغتة أصحاب الأرض مبكرًا، وحصل على 3 ركلات ركنية خلال دقيقة واحدة، إلا أن دفاع بيراميدز نجح في التعامل معها، قبل أن يتدخل أحمد الشناوي ويمسك عرضية إسلام أشرف.

وكاد بيراميدز أن يتقدم في الدقيقة 12، بعدما وصلت الكرة إلى وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية، لكن حارس أبو قير للأسمدة تألق وتصدى لها وحرم الفريق السماوي من افتتاح التسجيل.

وفي الدقيقة 23، طالب محمد أشرف لاعب أبو قير للأسمدة باحتساب ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء أشار إلى استمرار اللعب دون احتساب مخالفة.

واستمر ضغط بيراميدز بحثًا عن هدف التقدم، حتى نجح يوسف أوباما في فك شفرة دفاع أبو قير للأسمدة خلال الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء الهدف بعدما أرسل كريم حافظ تمريرة رائعة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء، ليطلق الأخير تسديدة قوية من الجهة اليسرى، سكنت شباك أبو قير للأسمدة، معلنًا تقدم بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز تفوقه ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، ليحسم المباراة لصالحه بهدفين دون رد ويحصد انتصارًا مهمًا في مشواره ببطولة الدوري.