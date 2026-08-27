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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوباما يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة أبو قير للأسمدة

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مباراة أبو قير للأسمدة 

ويحل أبو قير للأسمدة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ 

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود زلاكة - عودة فاخوري 

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - إياد العسقلاني - حامد حمدان - ناصر ماهر  - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

محمد الشيبي يحصد جائزة أفضل لاعب في مصر

حصد النجم الدولي المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز جائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي، وهي الجائزة المقدمة من شبكة "سوفا سكور" العالمية التي تعتبر واحدة من أهم مصادر الإحصائيات للاعبي كرة القدم وأهم وأكبر الدوريات العالمية.

ومنحت الشبكة العالمية جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري، للنجم محمد الشيبي في نادي بيراميدز تتويجا لما قدمه من موسم مثالي مع النادي السماوي.

وعددت الشبكة العالمية أسباب اختيارها لمحمد الشيبي أفضل لاعب في الدوري المصري، بعدما شارك في 22 مباراة بقميص نادي بيراميدز، وسجل هدفين وصنع 6 أهداف أخرى، كما أنه يمتلك أرقاما مثاليا لا يساويه فيها أي لاعب أبرزها أن معدل لمساته للكرة 83.5 لمسة في كل مباراة، كما أنه يمتلك معدل خرافي بـ3 تمريرات حاسمة في كل مباراة.

الشيبي امتلك كذلك رقما مثاليا بمتوسط 2.40 عرضية صحيحة في كل مباراة خاضها في الدوري، كما حصل من الشبكة على أعلى تقييم للاعب في الدوري المصري كاملا بمتوسط 7.57، مؤكدة أن اللاعب امتلك كل الأرقام المثالية خلال الموسم الماضي، ولذلك استحق جائزة أفضل لاعب.

بيراميدز الدوري المصري أبوقير للأسمدة تشكيل بيراميدز أوباما

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