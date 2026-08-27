الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة .. وتحذر من أمواج المتوسط

تشهد حالة الطقس في مصر استمرارًا للأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الجمعة، وفق البيانات الواردة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي والمتتالي اعتبارًا من بعد غد السبت، ويستمر هذا الانخفاض خلال يومي الأحد والاثنين، بالتزامن مع تحذيرات من ارتفاع أمواج البحر المتوسط على عدد من الشواطئ، حيث تصل إلى ما بين 3 و4.5 أمتار يوم السبت.

حالة الطقس غدًا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد، إن طقس غد الجمعة سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، ويكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

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وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الفترة الحالية، قبل بدء التراجع التدريجي المتوقع اعتبارًا من السبت، وهو ما يجعل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة محل اهتمام المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، في حين تسجل العظمى على الوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة والمحسوسة إلى 38 درجة، بينما تبلغ العظمى على السواحل الشمالية الشرقية 34 درجة والمحسوسة 36 درجة، وتسجل العظمى على شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، في حين تصل العظمى على جنوب الصعيد إلى 43 درجة والمحسوسة إلى 44 درجة.

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ بصورة ملحوظة ومتتالية اعتبارًا من بعد غد السبت، لتتراجع درجات الحرارة مقارنة بالمستويات المسجلة غدًا الجمعة، مع استمرار الانخفاض خلال يوم الأحد.

وتصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة.

أما شمال الصعيد فتصل درجة الحرارة العظمى فيه يوم السبت إلى 37 درجة والمحسوسة إلى 39 درجة، بينما تسجل العظمى على جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم الأحد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 34 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 36 درجة، وتسجل السواحل الشمالية 29 درجة للعظمى و32 درجة للمحسوسة.

ماذا يحدث لدرجات الحرارة يوم الاثنين؟

من المتوقع أن تستقر درجات الحرارة تقريبًا يوم الاثنين بعد الانخفاض الذي يبدأ اعتبارًا من السبت ويستمر حتى الأحد، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الطفيف يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من سبتمبر.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري يوم الثلاثاء إلى 35 درجة، ثم ترتفع إلى 37 درجة يوم الأربعاء، وفق البيانات الواردة بشأن توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ويعني ذلك أن الانخفاض المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع لن يستمر بالمعدلات نفسها طوال الأسبوع، إذ تشير التوقعات إلى استقرار نسبي يوم الاثنين ثم عودة الارتفاع الطفيف مع بداية يومي الثلاثاء والأربعاء.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والرمال والأتربة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر من نشاط الرياح على بعض المناطق غدًا الجمعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وفي المقابل، تساعد حركة الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء على المناطق المكشوفة، كما أشارت إلى وجود نشاط للرياح بعد غد السبت ويوم الأحد المقبل.

وتتطلب هذه الأجواء مزيدًا من الانتباه خلال فترات نشاط الرياح، خصوصًا على المناطق التي قد تتأثر بإثارة الرمال والأتربة، إلى جانب متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط يصل إلى 4.5 أمتار

من أبرز التحذيرات المرتبطة بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة ارتفاع أمواج البحر المتوسط اعتبارًا من مساء غد الجمعة، على أن تزداد تدريجيًا لتصل يوم السبت إلى ما بين 3 و4.5 أمتار على عدد من الشواطئ.

وتشمل المناطق التي حذرت منها التوقعات شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وهو ما يستدعي الانتباه من جانب المواطنين والمصطافين والمترددين على هذه المناطق خلال الفترة المحددة.

ودعت الدكتورة إيمان شاكر إلى الحذر الشديد وعدم الاقتراب من الشواطئ خلال هذه الفترة، مع تعليق الأنشطة البحرية والصيد، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات في ظل ارتفاع الأمواج المتوقع.

فرص سقوط الأمطار غدًا الجمعة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة غدًا الجمعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا، تبلغ نحو 20%، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهي فرص محدودة مقارنة بباقي الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي فرص الأمطار المحدودة بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلًا عن نشاط الرياح المتوقع على بعض المناطق، الأمر الذي يجعل متابعة تفاصيل الحالة الجوية مهمة للمواطنين، خصوصًا سكان المناطق الساحلية.

شبورة مائية صباحية على الطرق

تتكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتفرض الشبورة المائية الصباحية ضرورة الانتباه أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بها، خصوصًا خلال الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بتعليمات السلامة المرورية وتجنب السرعات المرتفعة في المناطق التي تنخفض فيها الرؤية.

نسب الرطوبة المتوقعة في مختلف المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن معدلات الرطوبة المتوقعة، حيث تتراوح متوسطات الرطوبة العظمى ليلًا على القاهرة والوجه البحري بين 80 و85%، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 90 و95%.

وتسجل متوسطات الرطوبة العظمى ليلًا على شمال الصعيد بين 60 و66%، في حين تتراوح على جنوب الصعيد بين 30 و35%.

أما خلال ساعات النهار، فتتراوح الرطوبة الصغرى بين 30 و40% في القاهرة والوجه البحري، وبين 50 و60% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 20 و30% على شمال الصعيد، وتسجل بين 10 و15% على جنوب الصعيد.

وتؤثر معدلات الرطوبة المرتفعة في الإحساس بدرجات الحرارة، وهو ما يفسر الفارق بين درجات الحرارة المسجلة ودرجات الحرارة المحسوسة في عدد من المناطق، خصوصًا القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عنها، مع التأكيد بصورة خاصة على ضرورة الانتباه إلى تحذيرات ارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية.

وتكتسب التحذيرات أهمية خاصة خلال الفترة التي تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في أمواج البحر المتوسط، حيث تصل يوم السبت إلى ما بين 3 و4.5 أمتار على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وهو ما يستدعي الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين والعاملين في الأنشطة البحرية.

وبذلك تتجه حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة إلى تغير تدريجي يبدأ بانخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من السبت، ويستمر حتى الأحد، مع استقرار تقريبي يوم الاثنين، قبل عودة الارتفاع الطفيف يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من سبتمبر، في الوقت الذي تستمر فيه التحذيرات المرتبطة بارتفاع الأمواج ونشاط الرياح والشبورة المائية.