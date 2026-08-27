كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن المطالب المالية والاشتراطات التي وضعها محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الجلسة الحاسمة الصباحية لتحديد مستقبله.

شرط محمد هاني لتجديد عقده مع الأهلي

وأوضح المصدر أن رغبة اللاعب تمثلت في الآتي في الوصول إلى 50 مليون جنيه كإجمالي دخل في الموسم الواحد.

يُشترط أن يغطي هذا المبلغ الراتب الأساسي، والامتيازات المالية المرتبطة بتحقيق البطولات، بالإضافة إلى منحة التعاقد الخاصة بالتجديد.

اشار المصدر إلى أن إدارة النادي عقدت جلسة حاسمة للوصول إلى صيغة توافقية تراعي سقف العقود والرواتب المتبع داخل الفريق، لإنهاء هذا الملف بشكل رسمي.

رحلة مثيرة.. رسالة حماسية من محمد هاني لجماهير الأهلي قبل بداية الموسم

وجه محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مع انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد، مؤكدًا جاهزية الفريق لخوض تحديات قوية خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد هاني عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورًا من معسكر الأهلي الأخير في إسبانيا، وكتب: «بداية موسم جديد للأهلي، ونحن مستعدون لرحلة مثيرة وقوية قادمة.. الأهلي».

واختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي أقيم منذ السادس من أغسطس الجاري، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، وخاض خلاله الفريق عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

وكانت آخر مواجهات الأهلي الودية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الأهلي الوحيد، بينما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء لصالح برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين قبل مواجهة برشلونة، حيث حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.