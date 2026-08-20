رحلة مثيرة.. رسالة حماسية من محمد هاني لجماهير الأهلي قبل بداية الموسم

وجه محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مع انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد، مؤكدًا جاهزية الفريق لخوض تحديات قوية خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد هاني عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورًا من معسكر الأهلي الأخير في إسبانيا، وكتب: «بداية موسم جديد للأهلي، ونحن مستعدون لرحلة مثيرة وقوية قادمة.. الأهلي».

واختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي أقيم منذ السادس من أغسطس الجاري، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، وخاض خلاله الفريق عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

وكانت آخر مواجهات الأهلي الودية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر، وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الأهلي الوحيد، بينما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء لصالح برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين قبل مواجهة برشلونة، حيث حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، بعد انتهاء المعسكر الخارجي في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي في الدوري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري، بعد انتهاء فترة الإعداد وخوض عدد من المباريات الودية خلال معسكر إسبانيا، قبل الدخول في المنافسات الرسمية للموسم الجديد.