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محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

ترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، خاصة بعد انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية حيث يخوض رفقة فريقه مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق طرابزون سبور التركي نظيره فيرينتسفاروشي، اليوم، على ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح مع فريقه التركي.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

وتنطلق مباراة طرابزون و فيرينتسافروشي المجري اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح

حصلت المتحدة للرياضة على حقوق بث الظهور الأوروبي الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة الفريق أمام فيرينتسفاروشي المجري في بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت المتحدة للرياضة أن مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي ستكون فقط وحصريًا عبر قنوات أون سبورت، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بالبطولة.

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