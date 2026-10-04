تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا عاجلًا بشأن لعبة أطفال تُباع عبر منصة «شي إن»، بعد الاشتباه في احتواء الرمال الموجودة داخلها على كمية صغيرة من مادة الأسبستوس، وهي مادة مصنفة كمسرطنة وترتبط مخاطرها باستنشاق أليافها.

وأعلن مكتب سلامة المنتجات والمعايير البريطاني (OPSS) في 30 سبتمبر 2026 استدعاء لعبة Children’s Wooden Acrylic Rainbow Sensory Blocks، وهي عبارة عن مجموعة من المكعبات الخشبية متعددة الأشكال، تحتوي بداخلها على رمال ملونة، تستخدم كألعاب حسية وألعاب تركيب وتعليم مبكر للأطفال.

وأوضح المكتب أن الرمال الموجودة داخل هذه المكعبات قد تكون ملوثة بكمية صغيرة من الأسبستوس، وهو ما يمثل خطرًا صحيًا، مؤكدًا أن المنتج لا يستوفي متطلبات لوائح سلامة الألعاب لعام 2011 في بريطانيا.

ماذا يفعل من اشترى اللعبة؟

طالبت السلطات البريطانية المستهلكين الذين يمتلكون المنتج بالتوقف عن استخدامه فورًا وإبعاده عن الأطفال، مع عدم بيعه أو التبرع به أو إعطائه لشخص آخر، واتباع تعليمات الاستدعاء والتخلص الآمن منه. وقد بدأت «شي إن» في التواصل مع العملاء المتأثرين بالاستدعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة واسترداد قيمة المنتج.

وفي حال كانت اللعبة سليمة ولم تتعرض للتلف، توصي التعليمات بوضعها داخل كيس بلاستيكي متين وإغلاقه بإحكام ووضع ملصق واضح عليه، ثم تخزينه في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال لحين إعادته وفق تعليمات البائع.

أما إذا تعرضت اللعبة للتلف وأصبحت الرمال الموجودة بداخلها مكشوفة، فتوصي السلطات بتنظيف المكان باستخدام قطعة قماش مبللة لتجنب تطاير الغبار، مع ارتداء القفازات والكمامة، ووضع الرمال والأدوات المستخدمة في التنظيف داخل أكياس مزدوجة. كما ينبغي إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين عن المكان إلى أن يتم تنظيفه.

لماذا يمثل الأسبستوس مصدر قلق؟

وتوضح الحكومة البريطانية أن الأسبستوس مادة محظورة في المنتجات الاستهلاكية بسبب مخاطرها الصحية، مشيرة إلى أنه لا يوجد مستوى آمن لوجود الأسبستوس في المنتجات الاستهلاكية. وتكون المخاطر أكبر عندما تتحرر ألياف المادة في الهواء ويمكن استنشاقها.

ويأتي هذا التحذير في ظل زيادة عمليات استدعاء منتجات تحتوي على الرمال في بريطانيا بعد اكتشاف تلوثها بكميات من الأسبستوس.

وتشمل المنتجات التي خضعت للاستدعاء سابقًا بعض ألعاب الأطفال ومجموعات الأشغال اليدوية والمنتجات الزخرفية التي تحتوي على الرمال.