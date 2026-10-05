تسلا تقدم موديل 3 2027 بتقنيات جديدة ومحرك أقوى

أدخلت تسلا مجموعة من التحديثات على موديل 3 موديل 2027 المخصصة لأسواق أمريكا الشمالية، في خطوة شملت منظومة الأداء وبعض التقنيات الموجودة داخل المقصورة.

زيادة مدى القيادة إلى 509 كيلومترات

حصلت تسلا موديل 3 2027 على ارتفاع في مدى القيادة للسيارة، إذ زاد من 497 كيلومترًا في السابق إلى قرابة 509 كيلومترات، وتمنح هذه الزيادة السيارة قدرة أكبر على قطع المسافات قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، مع استمرار اعتمادها على منظومة دفع كهربائية بالكامل.

موديل 3 2027

وشهدت نسخة بيرفورمانس التغيير الأبرز على مستوى الأداء، بعدما أصبحت القوة القصوى تصل إلى 528 حصانًا، وتنعكس هذه الزيادة بصورة مباشرة على قدرات السيارة في التسارع، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.

تحديثات المقصورة و شاشة بحجم أكبر

حصلت المقصورة على تعديل واضح يتمثل في شاشة جديدة للمعلومات والترفيه بقياس 16 بوصة، مقارنة بالشاشة السابقة التي بلغ قياسها 15 بوصة، وتأتي الشاشة الأكبر كأحد أبرز التغييرات الداخلية في موديل 3 الجديدة، مع استمرار السيارة في الاعتماد على واجهة رقمية تجمع عددًا من وظائف التحكم والمعلومات داخل المقصورة.

موديل 3 2027

وتضم موديل 3 2027 مجموعة من التجهيزات المخصصة للاستخدام، من بينها المقاعد ذات التحكم الكهربائي، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، كما تحصل السيارة على عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع مجموعة من عناصر التحكم والتقنيات، وانظمة الصوت والترفيه، وعناصر الحماية.

أسعار موديل 3 2027

تبدأ أسعار تسلا موديل 3 موديل 2027 عالميًا من نحو 38,630 دولارًا للنسخ المزودة بالدفع الخلفي، بينما يرتفع السعر إلى قرابة 50 ألف دولار أمريكي لفئة بريميوم، وتأتي فئة بيرفورمانس في صدارة التشكيلة من حيث السعر، إذ يصل سعرها إلى نحو 56,630 دولارًا.