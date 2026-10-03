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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات مرسيدس V Class 2026 في السعودية

مرسيدس V Class 2026
مرسيدس V Class 2026
صبري طلبه

تنتمي مرسيدس V Class 2026 إلى فئة الفان الفاخرة، وتجمع بين المساحة الكبيرة للمقصورة والتجهيزات المتطورة، مع منظومة حركة تعتمد على محرك بنزين تيربو. 

محرك مرسيدس V Class 2026

تعمل مرسيدس V Class 2026 بمحرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وتصل قوة المحرك إلى 231 حصانًا، مع اعتماد نظام دفع خلفي للعجلات، كما تحصل السيارة على خزان وقود بسعة 70 لترًا، بينما تبلغ سرعتها القصوى 200 كم في الساعة.

مرسيدس V Class 2026

أبعاد مرسيدس V Class 2026

تأتي السيارة مرسيدس V Class 2026 بطول يبلغ 5,140 مم، مع عرض يصل إلى 1,928 مم وارتفاع يبلغ 1,880 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,200 مم. 

وتعتمد مرسيدس V Class على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف، كما تتضمن التجهيزات فتحة سقف بانورامية.

مرسيدس V Class 2026

تجهيزات مرسيدس V Class 2026

تأتي السيارة مرسيدس V Class 2026 بفرش من جلد نابا، مع حصول مقعد السائق والمقعد الأمامي على إمكانية التعديل الكهربائي والتدفئة، ولا تقتصر تجهيزات الراحة على الصف الأمامي، إذ يتوفر للصف الثاني نظام لتبريد المقاعد وتدفئتها.

وتحصل V Class 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto ونظام ملاحة، ويأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة، بينما تتضمن المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.

مرسيدس V Class 2026

وتعتمد السيارة مرسيدس V Class 2026 على مكيف هواء أوتوماتيكي، مع وجود فتحات مخصصة لتوزيع الهواء في الجزء الخلفي من المقصورة، وتقدم مرسيدس V Class 2026 مساحة جلوس لثمانية أشخاص، بالإضافة إلى انظمة الترفيه، وعناصر الحماية والأمان التي تتضمن منظومة الوسائد الهوائية.

سعر مرسيدس V Class 2026 في السعودية

يبدأ سعر مرسيدس V Class موديل 2026 في السوق السعودي من نحو 398,270 ريالًا.

مرسيدس V Class مرسيدس V Class 2026 سعر مرسيدس V Class 2026 في السعودية سعر مرسيدس V Class موديل 2026

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