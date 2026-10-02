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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات مرسيدس S كلاس 2026 في السعودية

مرسيدس S كلاس
مرسيدس S كلاس
صبري طلبه

تعد مرسيدس S كلاس من أشهر سيارات العلامة الألمانية التي قدمت في السوق السعودي، بداية من الأجيال الأولى وصولًا إلى موديلات 2026، التي طرحت بعدة فئات، مع مجموعة من التجهيزات التي تأتي ضمن تصميم السيدان الفاخرة.

محرك مرسيدس S كلاس S 500 4MATIC  

تعتمدS 500 4MATIC  على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر، مدعوم بنظام هايبرد خفيف يعمل بجهد 48 فولت، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع كلي، بينما تبلغ القوة الإجمالية 576 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 750 نيوتن متر.

وتبلغ معدلات استهلاك الوقود في S 500 نحو 13.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 76 لترًا، وعلى مستوى التسارع، تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 4.3 ثانية.

مرسيدس S كلاس

مرسيدس S كلاس فئة S 580 4MATIC 

تنتقل التشكيلة إلى S 580 4MATIC بمحرك بنزين توين تيربو مكون من 8 أسطوانات V8 وبسعة 4.0 لتر، مع نظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت، ويعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع كلي، بينما تبلغ القوة الإجمالية 530 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر.

وتسجل S 580 4MATIC سرعة قصوى من الأداء من خلال قدرتها على الوصول من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 3.9 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود نحو 10.6 كم لكل لتر، مع خزان وقود سعته 76 لترًا.

مرسيدس S كلاس فئة S 580e 

وتقدم مرسيدس أيضًا S 580e 4MATIC بمنظومة هجينة قابلة للشحن، تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي، وتصل قوة المحرك الكهربائي إلى 161 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 576 حصانًا ويصل عزم الدوران الإجمالي إلى 750 نيوتن متر.

أبعاد مرسيدس S كلاس

تأتي مرسيدس S كلاس 2026 بطول يبلغ 5,304 مم، وعرض يصل إلى 1,921 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,503 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,216 مم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,025 و2,365 كجم بحسب الفئة، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 529 لترًا.

سعر مرسيدس S كلاس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار مرسيدس S كلاس موديل 2026 في السوق السعودي من 615,464 ريالًا.

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