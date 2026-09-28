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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس G63 تظهر بتعديلات جديدة.. 50 نسخة حول العالم

برابوس 900 روكيت إديشن كابريو
برابوس 900 روكيت إديشن كابريو
صبري طلبه

كشفت برابوس المتخصصة في تطوير السيارات، عن إصدار جديد محدود من مرسيدس بنز G63 يحمل اسم برابوس 900 روكيت إديشن كابريو، خلال مشاركتها في معرض موناكو لليخوت. 

وتجمع السيارة بين تصميم G63 المعروف وهيكل مكشوف، ضمن إنتاج يقتصر على 50 نسخة فقط مخصصة للأسواق العالمية، ما يجعلها إصدارًا محدود العدد منذ طرحها.

برابوس 900 روكيت إديشن كابريو

محرك V8 جديد يرفع القوة إلى 900 حصان

اعتمدت برابوس في هذه النسخة على محرك V8 بسعة 4.5 لتر، بزيادة في السعة مقارنة بالمحرك الأساسي سعة 4.0 لتر، وتصل القوة الناتجة عن المحرك المعدل إلى 900 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 1,250 نيوتن متر.

التسارع من الثبات إلى 100 كم في 3.7 ثانية

تنعكس الزيادة الكبيرة في القوة وعزم الدوران على أداء السيارة بصورة مباشرة، إذ تستطيع النسخة المعدلة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط، أما السرعة القصوى، فقد جرى تحديدها إلكترونيًا عند 240 كم في الساعة.

برابوس 900 روكيت إديشن كابريو

أبواب بزاوية 90 وسقف كهربائي مطور

لا تقتصر التعديلات على منظومة الحركة، إذ حصلت G63 المكشوفة على سقف كهروميكانيكي يمكن فتحه أو إغلاقه إلكترونيًا خلال نحو 20 ثانية، ويغير هذا التصميم طبيعة السيارة مقارنة بالنسخة المغلقة، وتتضمن السيارة أبوابًا تفتح بزاوية تصل إلى 90 درجة، وهو تصميم ينسجم مع طبيعة الهيكل الصندوقي لسيارة G-Class .

برابوس 900 روكيت إديشن كابريو

وحصلت النسخة الجديدة على عجلات رياضية كبيرة من طراز Monoblock II بتصميم النجمة ثلاثية الأضلاع، وتأتي بقياس 24 بوصة، وتحيط بهذه العجلات إطارات عريضة يصل مقاسها إلى 345/25، وشملت التعديلات الخارجية أيضًا إعادة تصميم الصادم الأمامي وإضافة عناصر تهوية جديدة، إلى جانب فتحات تهوية أكبر في منطقة غطاء المحرك. 

برابوس مرسيدس G63 مرسيدس بنز G63 برابوس 900 برابوس 900 روكيت إديشن كابريو

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