بمحرك 12 سلندر .. برابوس بودو كابريوليه| صور

كشفت شركة برابوس عن طرازها الجديد برابوس بودو كابريوليه، وتنتمي بودو كابريوليه لفئة السيارات الكوبيه، ولا تقتصر السيارة على تعديلات خارجية لأستون مارتن فانكويش فولانتي.

برابوس بودو كابريوليه

ولكن استخدمت برابوس شاسيه وبنية المقصورة الأساسية للسيارة البريطانية كنقطة انطلاق، ثم طورت لها هيكل جديد بالكامل من الكربون فايبر .

أبعاد برابوس بودو كابريوليه

برابوس بودو كابريوليه

تأتي سيارة برابوس بودو كابريوليه داخل سوق السيارات بطول 506 متر، وعرض 203 متر، وارتفاع 130 متر .

محرك برابوس بودو كابريوليه

تستمد سيارة برابوس بودو كابريوليه قوتها من محرك 12 سلندر سعة 5200 سي سي توين تيربو، ومثبت في وضعية أمامية وسطية لتحسين توزيع الوزن، وتنتج قوة 1000 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 1200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

برابوس بودو كابريوليه

وساعد الاستخدام المكثف للكربون فايبر على إبقاء الوزن الجاف عند نحو 1774 كيلوجرام، وتتسارع بودو كابريوليه من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 3.0 ثواني، وتحتاج إلى 23.9 ثانية للوصول إلى 300 كم/ساعة .

برابوس بودو كابريوليه

أما السرعة القصوى فتصل إلى 359 كم/ساعة، وهي محددة إلكترونياً، لتضع السيارة نفسها بين أسرع سيارات GT المكشوفة المتاحة للاستخدام على الطرق، ورغم القوة الإضافية الكبيرة مقارنة بفانكويش فولانتي، تظل السيارة ذات دفع خلفي، وهو ما يجعل منظومة التعليق والإطارات والديناميكية الهوائية عناصر أساسية في استغلال أداء المحرك.

مواصفات برابوس بودو كابريوليه

زودت سيارة برابوس بودو كابريوليه بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات برابوس Monoblock Z-GT مقاس 22 بوصه، ويحصل الهيكل الجديد على منظومة ديناميكية هوائية نشطة تتناسب مع قدرات السيارة عند السرعات المرتفعة، ومشتت أمامي مدمج مصنوع من الكربون فايبر، إلى جانب جناح خلفي يمكن تمديده كهربائياً للمساعدة في تعزيز الثبات والقوة الضاغطة عند الحاجة.

برابوس بودو كابريوليه

وتظل بنية الشاسيه وتوزيع المقصورة مرتبطين بفانكويش، لكن التصميم الخارجي الجديد يمنح بودو هوية مختلفة بصورة واضحة عن السيارة المانحة.

وجدير بالذكر ان برابوس ستقوم بإنتاج 77 سيارة فقط من مشروع بودو عالمياً، وهذا الرقم لا يخص الكابريوليه وحدها، وبالتالي سيكون العدد الفعلي لنسخ بودو كابريوليه أقل من 77 سيارة، دون أن تكشف الشركة حتى الآن عن كيفية توزيع الإنتاج .

وتصنع كل سيارة حسب طلب العميل، بما يتناسب مع طبيعة المشروع الذي تتعامل معه برابوس كسيارة مخصصة متكاملة وليس كحزمة تعديلات تقليدية لفانكويش.