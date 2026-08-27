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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. هيونداي باليسيد هاي روف 2027

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027
هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

محرك هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، بجانب محركات كهربائية، وتنتج قوة 329 حصان، وعزم دوران 459 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

زودت سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تم رفع السقف بمقدار 240 مم ويؤدي وظيفة واضحة تتمثل في توفير مساحة رأس أكبر ومقصورة خلفية أكثر رحابة، وبها جنوط خاصة مقاس 21 بوصه بإطارات بيريللي، وبها نظام تعليق إلكتروني استباقي متحكم به بصورة قياسية لتعزيز الراحة أثناء القيادة، وبها شاشة ضخمة في سقف المقصورة لخدمة ركاب المقاعد الخلفية.

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 ايضا، مصابيح قراءة LED جديدة قابلة للفتح والإغلاق، بالإضافة إلى سقف مرصع بإضاءات تحاكي النجوم تحيط به خطوط إضاءة محيطية لتوفير أجواء أكثر فخامة في الجزء الخلفي، وبها حزمة VIP Package 2، والتي تضيف كونسول وسطي جديد لركاب الصف الثاني مع شاحنين لاسلكيين للهواتف.

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 بها، حاملات أكواب بخاصيتي التدفئة والتبريد، ومنقي هواء، وفرش أرضيات أكثر فخامة، وبها نظام تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV-C للمساعدة في القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات داخل المقصورة.

سعر هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

تباع سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 196 ألاف ريال سعودي .

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