مجلس الأعمال المصري الصيني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة

أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن طول مدة الزيارة يمثل مؤشرًا واضحًا على خصوصية العلاقات المصرية الصينية وعمق الشراكة بين البلدين.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، إن الزيارة التي تمتد على مدار أربعة أيام تحمل دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي، لافتًا إلى أنها تعكس حجم الاهتمام المتبادل بين القاهرة وبكين، وما وصلت إليه العلاقات من مستوى متقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

مصر حاضرة في المشهد الدولي

وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية إضافية في ضوء ارتباطها بتطورات دولية وإقليمية متلاحقة، مشيرًا إلى أنها تأتي قبل نحو 20 يومًا من اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي.

واعتبر أن التحركات الصينية في هذا التوقيت تعكس أهمية مصر باعتبارها دولة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة وبكين لم تعد تقتصر على التعاون الثنائي، وإنما أصبحت جزءًا من شبكة أوسع من التفاعلات الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأشار إبراهيم إلى أن الزيارة تمثل كذلك فرصة لمناقشة ملفات اقتصادية متعددة، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات والتجارة، بما يتناسب مع قوة العلاقات السياسية بين البلدين.

الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر

وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر.

وكشف أن قيمة الواردات المصرية من السوق الصينية خلال ستة أشهر فقط تجاوزت 10 مليارات دولار، متوقعًا أن يقترب إجمالي الواردات من الصين من 20 مليار دولار مع نهاية العام.

وأوضح أن ضخامة هذه الأرقام تعكس حجم التشابك الاقتصادي بين البلدين، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تحدٍ رئيسي يتعلق بضرورة زيادة استفادة مصر من السوق الصينية كمقصد للصادرات، وليس فقط كمصدر للواردات.

600 مليون دولار صادرات مصرية للصين

ولفت إبراهيم إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين لا يزال أقل بكثير من حجم الواردات، موضحًا أن قيمة السلع المصرية التي وصلت إلى السوق الصينية تقدر بنحو 600 مليون دولار فقط.

وأكد أن هذا الفارق الكبير يمثل فرصة يمكن العمل على استغلالها من خلال زيادة حجم المنتجات المصرية الموجهة إلى الصين، والاستفادة من الطلب الموجود بالفعل على عدد من السلع المصرية.

وأشار إلى أن السوق الصينية تتمتع بحجم استهلاكي هائل، وهو ما يجعل زيادة الصادرات إليها قادرة على إحداث تأثير ملموس في ملف التجارة الخارجية المصرية، خاصة إذا تم التركيز على المنتجات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.

فرص تصديرية تحتاج إلى استغلال أكبر

وشدد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني على أن مصر لم تستفد حتى الآن بالشكل المطلوب من فرص التعاون التجاري مع الصين، مؤكدًا أن هناك تسهيلات ومزايا متاحة أمام المنتجات المصرية يمكن توظيفها بصورة أكبر لرفع معدلات التصدير.

وأوضح أن وجود طلب صيني على بعض المنتجات المصرية يجب أن يدفع الشركات إلى دراسة السوق بشكل أكثر دقة، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية بما يتوافق مع متطلبات المستهلك الصيني.

وأضاف أن زيادة الصادرات تحتاج إلى تحرك منظم يربط بين احتياجات السوق الصينية وقدرات الصناعة المصرية، مع تحديد المنتجات القابلة للمنافسة، والعمل على رفع كفاءة الإنتاج والجودة والتغليف والتسويق.

الصين بوابة مهمة أمام الصادرات المصرية

وأشار إبراهيم إلى أن توجيه جزء أكبر من النشاط الاقتصادي المصري نحو السوق الصينية يمكن أن يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، وتقليل الفجوة القائمة بين الواردات والصادرات.

وأكد أن تعزيز الحضور المصري في الصين لا يجب أن يقتصر على زيادة عدد الصفقات التجارية، وإنما ينبغي أن يتحول إلى استراتيجية تصديرية متكاملة، تستهدف قطاعات ومنتجات محددة، وتعمل على بناء علاقات طويلة الأجل مع المستوردين والشركات الصينية.

وأوضح أن زيادة الصادرات إلى الصين يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

اللقاء التاسع بين الرئيسين

وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني أن الزيارة تمثل اللقاء التاسع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني، معتبرًا أن تكرار اللقاءات على هذا المستوى يعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

وأكد أن تراكم اللقاءات والاتفاقيات والتعاون بين البلدين يوفر قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعيًا إلى تحويل قوة العلاقات السياسية إلى نتائج اقتصادية أكبر، وفي مقدمتها زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وجذب مزيد من الاستثمارات، واستغلال الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.