إمام عاشور: الأهلي شرف لأي لاعب.. وتعلمت أن يكون الرد داخل الملعب

علق إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، مؤكدًا سعادته بالاستمرار مع الفريق ورغبته في تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام عاشور، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي الأهلي، إن ارتداء قميص القلعة الحمراء يمثل شرفًا كبيرًا لأي لاعب، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي وبطولاته يدفعان الجميع لبذل أقصى جهد من أجل النجاح.

وأضاف: «إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، وأشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على ثقتهم بي، كما أتوجه بالشكر إلى وكيل أعمالي والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات».

وتحدث عاشور عن دور جماهير الأهلي في مسيرته، قائلًا إن جماهير القلعة الحمراء كانت دائمًا سندًا له، متمنيًا أن ينجح مع زملائه في كتابة تاريخ جديد للنادي وتحقيق المزيد من البطولات.

كما وجه لاعب الأهلي الشكر إلى الجهاز الفني على دعمه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المدير الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بوضوح وعدالة، ولا يفرق بين لاعب وآخر سواء كان من العناصر الكبيرة أو الشابة.

وأعرب إمام عاشور عن حماسه للعودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها، مؤكدًا أنه يركز بشكل كبير على برنامجه التأهيلي وتدريباته من أجل العودة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح: «تعرضت للإصابة في مباراة كأس العالم أمام الأرجنتين، والإصابة كانت قوية، وأركز جدًا في عملي وتماريني وبرنامج التأهيل، ولا يوجد لاعب ممكن يتأخر أو يتهاون في الرجوع مع الأهلي أو يدعي الإصابة».

وأشار إلى أن الدعم الذي وجده من زملائه منذ انضمامه إلى الأهلي كان من أهم عوامل نجاحه، مؤكدًا أن روح الفريق والتقارب بين اللاعبين من أهم أسباب استمرار النادي في تحقيق البطولات.

عاشور: تعلمت أن يكون الرد في الملعب

وأكد إمام عاشور أنه تعلم خلال مسيرته أهمية التحلي بالصبر وعدم الدخول في صراعات أو الرد على الانتقادات بالكلام، موضحًا أن أفضل رد بالنسبة للاعب الأهلي يجب أن يكون من خلال أدائه داخل الملعب.

وقال: «حينما تكون ناجحًا الكل يتكلم عنك، وهذا يمنحني دافعًا أكبر في الملعب، تعلمت الكثير من الأمور أهمها الصبر وعدم الرد بالكلام والرد في الملعب، في الأهلي لا يصح أن ترد على أحد إلا بأدائك داخل المستطيل الأخضر، وهذا جزء من ثقافة وسياسة النادي».

وتطرق لاعب الأهلي إلى حلم الاحتراف، مؤكدًا أن خوض تجربة خارجية يظل طموحًا لأي لاعب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن وجوده داخل القلعة الحمراء يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له.

وأضاف: «الاحتراف طبعًا حلم لأي لاعب، لكن وجودي في الأهلي شرف كبير، والحمد لله لعبت كأس العالم للأندية وكأس العالم مع المنتخب، وفي الأهلي تعيش على هدف واحد فقط، وهو تحقيق البطولات».

واختتم إمام عاشور حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، مطالبًا إياهم بمواصلة دعم الفريق واللاعبين، ومؤكدًا أن جميع اللاعبين مستعدون لبذل أقصى ما لديهم من أجل حصد البطولات وإسعاد الجماهير خلال الموسم الحالي.

وقال: «أنتم دائمًا رقم واحد، خليكوا دائمًا في ضهرنا، لأن اللاعبين مستعدين يقاتلوا من أجل البطولات، وبدعمكم إن شاء الله نقدر نحقق كل أهدافنا ونسعدكم هذا الموسم، ومن يكون مع الأهلي وجمهوره دائمًا كسبان».