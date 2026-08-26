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«اترك الماضي واحتفظ بالحب».. 5 مبادئ روحية للغفران والتسامح أعلنها البابا تواضروس
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البابا تواضروس من كنيسة «غربال»: الغفران يكسر دائرة الغضب وحسابات المنطق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في عظة الأربعاء بالإسكندرية.. البابا تواضروس يشرح «قانون الغفران» ويحدد 5 علامات للتسامح

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية  وبطريرك  الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة غربال بالإسكندرية، مستكملًا سلسلة «قوانين روحية للحياة»، وتناول خلالها «قانون الغفران»، مؤكدًا أن الغفران يكسر دائرة الغضب ويحرر الإنسان من مرارة الماضي، بعيدًا عن الحسابات والمنطق البشري.

وأوضح البابا أن معظم المشكلات تنشأ عندما يرفض أحد الأطراف الغفران، مشيرًا إلى أن المسيح يريد أن يقودنا إلى الغفران الكامل، مستشهدًا بقول السيد المسيح: «لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات».

قانون الغفران 

وحدد قداسته 5 علامات لتفعيل قانون الغفران:

  1. اعرف أن كل البشر تحت الضعف، مستشهدًا بقصة يوسف الصديق وموسى الأسود كنماذج للتوبة والغفران.
  2. لا تجعل الغضب ينهي علاقتك بالآخر، لأن التسامح يكسر دائرة الغضب والغل.
  3. اترك الماضي مكانه، ولا تجعل أخطاء الأمس تحمل علاقة اليوم.
  4. لا تحمل مرارة الماضي، لأن التسامح هو أول خطوات حل الخلاف وتحرير القلب.
  5. املأ قلبك بالحب، فالمحبة تجعل التسامح أسهل وتطرد الخوف والمرارة.
     

كما استشهد البابا بموقف السيد المسيح على الصليب، الذي غفر لمن صلبوه، وبشهداء ليبيا الذين تعاملوا بالحب واللطف مع من قتلوهم، مؤكدًا أن الغفران قوة روحية تحمي الإنسان وعلاقاته.

وخلال الزيارة، أعرب قداسة البابا عن أمله في إنجاز مشروع مستشفى «سان مايكل» التابعة للكنيسة، لتبدأ في خدمة أبناء المنطقة.

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