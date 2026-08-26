الكلية الفنية العسكرية 2026 .. شروط القبول وموعد التقديم

تزايدت معدلات البحث خلال اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 عن شروط القبول في الكلية الفنية العسكرية 2026، وموعد انتهاء التقديم، والأوراق والإجراءات المرتبطة بالالتحاق، بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، ونشر تعديلات جديدة على النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية بموجب القانون رقم 156 لسنة 2026.

ويستمر التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية حتى غد الخميس 27 أغسطس 2026، بينما بدأت إجراءات سحب الملفات واختبار السمات اعتبارًا من يوم 8 أغسطس، وتستمر حتى 30 أغسطس 2026، وفق المواعيد المعلنة للمتقدمين، وهو ما يجعل موعد التقديم من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور حاليًا.

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ما موعد انتهاء التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026؟

يستمر استقبال طلبات الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية حتى غد الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، ويستطيع الطلاب الراغبون في التقديم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.

وبدأت إجراءات سحب الملفات واختبار السمات يوم 8 أغسطس 2026، وتستمر حتى 30 أغسطس 2026، بالتزامن مع إجراءات قبول دفعة أكتوبر 2026، ويأتي ذلك في إطار الجدول الزمني المحدد للمتقدمين إلى الأكاديمية والكليات العسكرية.

ما شروط القبول في الكلية الفنية العسكرية 2026؟

حدد القانون المعدل عددًا من الضوابط الأساسية لقبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية، حيث يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية من غير طريق التجنس، كما يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما ترتبط عملية القبول بقواعد الالتحاق بكليات الهندسة المناظرة وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلى للكلية، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية مدة الدراسة والتخصصات المطلوبة.

وتأتي هذه الشروط ضمن التعديلات التي صدق عليها القانون رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، لتبدأ أحكامه الجديدة في التطبيق اعتبارًا من 19 أغسطس 2026.

ماذا تضمن تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية 2026؟

تضمن القانون رقم 156 لسنة 2026 تعديلات على عدد من المواد المنظمة للنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وشملت التعديلات قواعد قبول الطلاب، وحالات فصل الطالب، والالتزامات المالية التي تترتب على الاستقالة أو بعض حالات الفصل، إلى جانب تنظيم الدرجة العلمية التي يحصل عليها خريجو الكلية.

وينص التعديل على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تحدد اللائحة الداخلية للكلية مدة الدراسة والتخصصات المطلوبة، كما ربط شروط القبول بقواعد المجلس الأعلى للجامعات بشأن كليات الهندسة المناظرة، مع مراعاة النسب المئوية لمجموع درجات النجاح، وترك باقي شروط وضوابط القبول للمجلس الأعلى للكلية.

ما حالات فصل الطالب من الكلية الفنية العسكرية؟

حدد القانون ثلاث حالات رئيسية لفصل الطالب من الكلية الفنية العسكرية، وتتمثل في صدور حكم قضائي نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف، أو فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية، أو رسوبه في السنة الدراسية وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.

وأوضح القانون أن أسباب الرسوب التي يقرها مجلس الكلية لا تُحتسب ضمن مرات الرسوب، وهو ما يضع إطارًا محددًا للتعامل مع حالات الرسوب أثناء الدراسة، ويترك للائحة الداخلية تنظيم القواعد والشروط المرتبطة بهذه الحالات.

وتأتي هذه الأحكام ضمن التعديلات التي أقرها القانون الجديد، والذي يستهدف تنظيم عدد من المسائل المرتبطة بالمسار الدراسي للطالب داخل الكلية، إلى جانب تحديد الحالات التي يمكن فيها إنهاء علاقة الطالب بالكلية وفقًا للقواعد القانونية واللائحة الداخلية.

متى يتحمل الطالب وولي أمره نفقات الدراسة؟

نظم القانون الالتزامات المالية المترتبة على استقالة الطالب من الكلية الفنية العسكرية، حيث يجوز قبول الاستقالة بعد موافقة مجلس الكلية، ويلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تحملتها الدولة خلال مدة الدراسة حتى تاريخ تقديم الاستقالة.

ويمتد الالتزام بأداء النفقات المشار إليها إلى بعض حالات فصل الطالب، مع استثناء حالات الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو بسبب عدم اللياقة الطبية، أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو الرسوب، ما لم يثبت أن الرسوب كان متعمدًا.

وفي حالة ثبوت تعمد الرسوب، يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بأداء النفقات المذكورة، كلها أو بعضها، وذلك وفق قرار مسبب من مجلس الكلية، كما يعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيًا.

ما الشهادة التي يحصل عليها خريج الكلية الفنية العسكرية؟

نص القانون المعدل على منح خريجي الكلية الفنية العسكرية، بقرار من وزير الدفاع، درجة البكالوريوس في الهندسة بمختلف أفرع التخصص، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على الدرجة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

كما يتمتع خريجو الكلية بالحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ومن بينها حق القيد في نقابة المهندسين، إلى جانب حصول الخريج على شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ويعكس ذلك الجمع بين التأهيل الهندسي والتأهيل العسكري داخل الكلية، إذ يحصل الخريج على الدرجة العلمية المقررة إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وفق الأحكام المنظمة للكلية.

متى بدأ تطبيق تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية؟

نص القانون رقم 156 لسنة 2026 على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبدأ تطبيق أحكام التعديلات الجديدة اعتبارًا من 19 أغسطس 2026.

وجاء القانون بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ونُشر في الجريدة الرسمية، وتضمنت التعديلات الجديدة أحكامًا تخص القبول وفصل الطلاب والالتزامات المالية والدرجة العلمية لخريجي الكلية.

كيف يتابع الطلاب التقديم للكلية الفنية العسكرية؟

يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية متابعة الإجراءات والمواعيد المعلنة من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، خاصة أن فترة التقديم للطلاب خريجي عام 2026 تمتد حتى الخميس 27 أغسطس 2026، بينما تستمر إجراءات سحب الملفات واختبار السمات حتى 30 أغسطس 2026.

وتوفر وزارة الدفاع من خلال مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بوابة إلكترونية تتضمن شروط التقديم ومعلومات الإجراءات، إلى جانب إمكانية تسجيل البيانات والتعليمات الخاصة بملء الملف وإجراءات التقديم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام واسع من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية، خاصة مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للكلية اعتبارًا من 19 أغسطس 2026.