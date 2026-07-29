قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لتجهيز ملف الكليات العسكرية.. خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين 2026 من المنزل

استخراج الفيش الجنائي أونلاين
استخراج الفيش الجنائي أونلاين
خالد يوسف
نتيجة الثانوية العامة 2026

بالتزامن مع فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس والكليات العسكرية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026، حيث تُعد هذه الخدمة خطوة حاسمة لتوفير الوقت والمجهود على أولياء الأمور والطلاب لاستكمال ملفات القبول المطلوبة عاجلاً، بعدما أتاحت وزارة الداخلية استخراج الفيش الجنائي إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، والتوصيل حتى باب المنزل بكل سهولة ودون الحاجة للانتظار في الطوابير.

شروط استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا وبعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بمصر فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- بعد تسليم طلبك إلى البريد يمكنك تتبع الشحنة من خلال خدمة تتبع شحنتك «خدمات البريد المصري» باستخدام رقم الشحنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

-صورة مقاس 6x4

وللأجانب المقيمين داخل البلاد

- بطاقة إقامة

- بطاقة الرقم القومي

- أو جواز سفر ساري

- أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026

صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

2- ثم اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- والضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

4- ثم تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

5- وتعبئة كل البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.

6- ثم الضغط على «تسجيل الطلب».

7-وبعدها اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

8-وبعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

تكلفة استخراج فيش جنائي أونلاين

وتختلف تكلفة استخراج فيش جنائي أون لاين بحسب طريقة الحصول عليها، وجاءت على النحو التالي:

50 جنيهًا رسوم استخراج الفيش من قسم الشرطة.

50 جنيهًا عند التقديم إلكترونيًا، بالإضافة إلى رسوم التوصيل التي تتراوح بين 40 و60 جنيهًا

الفيش العادي قد تصل تكلفته إلى 75 جنيهًا وفق بعض فئات الخدمة.

الفيش المستعجل تتراوح رسومه بين 100 و150 جنيهًا بحسب نوع الخدمة.

للمصريين بالخارج تبلغ رسوم طلب استخراج الصحيفة من السفارة 20 دولارًا.

تبلغ رسوم ترجمة الصحيفة إلى اللغة الإنجليزية 25 دولارًا عند طلبها.

ويتم توجيه الفيش الجنائي إلى جهة واحدة فقط، وتبلغ مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار

استخراج فيش جنائي من القسم

يمكن استخراج فيش جنائي من القسم أو مركز الشرطة التابع لمحل إقامة المواطن مع دفع رسوم تصل إلى 75 جنيها، وذلك من خلال الخطوات التالية: 

التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة المختص.

تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

تقديم شهادة الميلاد إذا كان المتقدم أقل من 15 عامًا

استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السفارة المصرية

وعن استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السفارة المصرية، فقد أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية. 

ويتم تقديم طلب استخراج الصحيفة عبر السفارة المصرية مقابل رسوم قدرها 20 دولارًا، وفي حال طلب إصدار نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية يتم سداد 25 دولارًا إضافية.

ملف الكليات العسكرية استخراج الفيش الجنائي الفيش الجنائي أونلاين 2026 صحيفة الحالة الجنائية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط

ارتفاع الأمواج بمطروح

بعد يوم واحد من إعادة فتحها.. مرسى مطروح تعيد غلق 3 شواطئ بسبب ارتفاع الأمواج

لتسهيل حركة المواطنين خلال صيانة كوبري قناطر إسنا الجديدة.. محافظ الأقصر يوجه بتدبير 3 عبارات نهرية وتشغيل كوبري المشاة وتوفير سيارات سرفيس

محافظ الأقصر: تدبير 3 عبارات نهرية وتشغيل كوبري المشاة وتوفير سيارات سرفيس

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد