لتجهيز ملف الكليات العسكرية.. خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين 2026 من المنزل

بالتزامن مع فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس والكليات العسكرية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026، حيث تُعد هذه الخدمة خطوة حاسمة لتوفير الوقت والمجهود على أولياء الأمور والطلاب لاستكمال ملفات القبول المطلوبة عاجلاً، بعدما أتاحت وزارة الداخلية استخراج الفيش الجنائي إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، والتوصيل حتى باب المنزل بكل سهولة ودون الحاجة للانتظار في الطوابير.

شروط استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا وبعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بمصر فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- بعد تسليم طلبك إلى البريد يمكنك تتبع الشحنة من خلال خدمة تتبع شحنتك «خدمات البريد المصري» باستخدام رقم الشحنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

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وللأجانب المقيمين داخل البلاد

- بطاقة إقامة

- بطاقة الرقم القومي

- أو جواز سفر ساري

- أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026

صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 2026، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

2- ثم اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- والضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

4- ثم تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

5- وتعبئة كل البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.

6- ثم الضغط على «تسجيل الطلب».

7-وبعدها اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

8-وبعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

تكلفة استخراج فيش جنائي أونلاين

وتختلف تكلفة استخراج فيش جنائي أون لاين بحسب طريقة الحصول عليها، وجاءت على النحو التالي:

50 جنيهًا رسوم استخراج الفيش من قسم الشرطة.

50 جنيهًا عند التقديم إلكترونيًا، بالإضافة إلى رسوم التوصيل التي تتراوح بين 40 و60 جنيهًا

الفيش العادي قد تصل تكلفته إلى 75 جنيهًا وفق بعض فئات الخدمة.

الفيش المستعجل تتراوح رسومه بين 100 و150 جنيهًا بحسب نوع الخدمة.

للمصريين بالخارج تبلغ رسوم طلب استخراج الصحيفة من السفارة 20 دولارًا.

تبلغ رسوم ترجمة الصحيفة إلى اللغة الإنجليزية 25 دولارًا عند طلبها.

ويتم توجيه الفيش الجنائي إلى جهة واحدة فقط، وتبلغ مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار

استخراج فيش جنائي من القسم

يمكن استخراج فيش جنائي من القسم أو مركز الشرطة التابع لمحل إقامة المواطن مع دفع رسوم تصل إلى 75 جنيها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة المختص.

تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

تقديم شهادة الميلاد إذا كان المتقدم أقل من 15 عامًا

استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السفارة المصرية

وعن استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السفارة المصرية، فقد أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية.

ويتم تقديم طلب استخراج الصحيفة عبر السفارة المصرية مقابل رسوم قدرها 20 دولارًا، وفي حال طلب إصدار نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية يتم سداد 25 دولارًا إضافية.