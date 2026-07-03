الخطوات والرسوم .. كيفية إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" إلكترونيًا ضمن منظومة الخدمات الرقمية، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلب وسداد الرسوم ومتابعة الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمقار تقديم الخدمة.



طريقة إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

يمكن للمواطن استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بشرط أن يكون قد سبق له استخراج "فيش وتشبيه" من أحد أقسام أو مراكز الشرطة، حتى تكون بصماته مسجلة مسبقًا، وإليكم خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.

الدخول إلى قسم "الأدلة الجنائية".

اختيار خدمة "صحيفة الحالة الجنائية المميكنة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيًا.

تأكيد الطلب وحفظ البيانات.

وبعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إصدار الصحيفة وإرسالها إلى عنوان الاستلام المحدد خلال يومين إلى ثلاثة أيام، كما يمكن تنفيذ الخدمة عبر التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية على الهواتف الذكية.



شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

حددت وزارة الداخلية شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني، والتي تشمل ما يلي:

-أن يتقدم المواطن بنفسه للحصول على الخدمة.

-إصدار الصحيفة اعتمادًا على بيانات بطاقة الرقم القومي.



-سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب الخدمة بقطاع الأحوال المدنية.

-أن يكون سبق استخراج فيش جنائي من قسم أو مركز الشرطة.

-سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا قبل تسجيل الطلب.

-تسليم الصحيفة لصاحب الطلب شخصيًا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون مقدم الطلب مقيمًا داخل مصر وقت تقديم الطلب واستلامه من هيئة البريد.



تكلفة استخراج فيش جنائي أون لاين

تختلف تكلفة استخراج فيش جنائي أون لاين بحسب طريقة الحصول عليها، وجاءت على النحو التالي:

50 جنيهًا رسوم استخراج الفيش من قسم الشرطة.

50 جنيهًا عند التقديم إلكترونيًا، بالإضافة إلى رسوم التوصيل التي تتراوح بين 40 و60 جنيهًا.

الفيش العادي قد تصل تكلفته إلى 75 جنيهًا وفق بعض فئات الخدمة.



الفيش المستعجل تتراوح رسومه بين 100 و150 جنيهًا بحسب نوع الخدمة.

للمصريين بالخارج تبلغ رسوم طلب استخراج الصحيفة من السفارة 20 دولارًا.

تبلغ رسوم ترجمة الصحيفة إلى اللغة الإنجليزية 25 دولارًا عند طلبها.

ويتم توجيه الفيش الجنائي إلى جهة واحدة فقط، وتبلغ مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.

استخراج فيش جنائي من القسم

يمكن استخراج فيش جنائي من القسم أو مركز الشرطة التابع لمحل إقامة المواطن مع دفع رسوم تصل إلى 75 جنيها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة المختص.

تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

تقديم شهادة الميلاد إذا كان المتقدم أقل من 15 عامًا.



استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السفارة المصرية

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية.

ويتم تقديم طلب استخراج الصحيفة عبر السفارة المصرية مقابل رسوم قدرها 20 دولارًا، وفي حال طلب إصدار نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية يتم سداد 25 دولارًا إضافية.