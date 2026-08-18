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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج تدريبي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للتأهيل للعمل المصرفي

بنك
بنك

يعزز القطاع المصرفي المصري اهتمامه بتطوير المواهب الشابة وتأهيلها لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية تستهدف منح طلاب الجامعات خبرات عملية مباشرة، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات المهنية داخل بيئة العمل المصرفية.

يأتي برنامج التدريب الصيفي لعام 2026، الذي يستقبل أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والتخصصات، في مقدمة المبادرات الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات القطاع المصرفي وتطوراته المتسارعة.

ويمنح بنك ABC مصر المشاركين فرصة للتعرف على طبيعة العمل داخل الفروع، إلى جانب الاطلاع على أنشطة القطاعات والإدارات المختلفة بالمقر الرئيسي، بما يساعد الطلاب على تكوين تصور متكامل عن آليات العمل المصرفي وتنوع المسارات المهنية المتاحة أمامهم.

ويركز التدريب على إكساب الطلاب مجموعة من المهارات والخبرات العملية، مع الاستفادة من التوجيه والإرشاد الذي تقدمه الكوادر المصرفية والخبرات المتخصصة، بما يدعم انتقالهم بصورة أكثر جاهزية من مرحلة الدراسة الجامعية إلى الحياة المهنية.

وتعكس هذه البرامج توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم ركائز تطوير القطاع المالي والمصرفي، فضلًا عن دعم ثقافة التعلم المستمر وبناء القدرات.

وفي السياق ذاته، تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص لطلاب بكالوريوس العلوم المصرفية ضمن مبادرة «مسار» التي أطلقها البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الخبرات العملية للطلاب وتأهيلهم للالتحاق بالقطاع المصرفي عقب التخرج.

بنك بنوك مصر

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