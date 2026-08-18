الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران

نجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، التي امتدت على مدار الشهور الماضية، في الافراج عن البحارة المصريين الاثنين المحتجزين على السفينة" ريم البحار" في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي.

كما نجحت في تأمين خروجهم من إيران وتسهيل عودتهم الى مصر، حيث أنهت بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران ً إجراءات عودتهم إلى مصر.

وأجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، اتصالات على اعلى مستوى مع الجانب الإيراني للإفراج عن البحارة المصريين.

كما وجه بعثة رعاية المصالح المصرية في إيران ببذل كافة الجهود للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، حيث قامت البعثة بزيارتهم على متن السفينة المشار اليها.

كما وجه وزير الخارجية القطاع القنصلي بالوزارة بمقابلة أسر البحارة واطلاعهم أولا بأول على آخر المستجدات.

هذا، وقد استقبل السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اسر البحارة بمقر وزارة الخارجية لاطلاعهم على الجهود التي قامت بها الوزارة والتي تكللت بالإفراج عنهما وانهاء إجراءات عودتهما الى مصر.

كما التقى رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران بهما قبل مغادرتهما إيران في طريقهما الى القاهرة للاطمئنان عليهما، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهما.