قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
خناقة الساحل.. صحيفة أرجنتينية: حسام حسن أغمى عليه والأخبار هزت الكرة الإفريقية
قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات عربية قوية في نسخة 2026-2027
بعد أزمة الساحل.. نقابة الموسيقيين تمنح محمد رمضان تصريحا بحفل رأس البر
القضاء السوري يحكم بالإعدام بحق وسيم الأسد
سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا.. التموين تحسم الجدل
سوريا تتهم دولة الاحتلال باستهداف مطار أبو الضهور العسكري بـ 8 غارات جوية
وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
طريق التعاقد مع المهاجم.. المحكمة تحدد سعر جوليان ألفاريز للانضمام لبرشلونة
أردوغان لـ ترامب: اتفاقية مكة للدفاع تعزز الأمن الإقليمي
وزيرا خارجية مصر وعُمان يبحثان مستجدات المنطقة وجهود إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال مصري عُماني لبحث جهود إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات

اتصال
اتصال
أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان، وما تشهده من زخم متنام في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وأكدا الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، كما تطرق الاتصال بشكل مفصل إلى التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة الإعلان الإيراني العماني المشترك المرتقب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والجهود العمانية المبذولة في هذا الصدد، وأهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في المضيق، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء للعودة إلى مائدة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم، وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف الشواغل ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش الوزيران الأهمية البالغة لبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، وأن استمرار الوضع الراهن لا تقتصر تداعياته على دول المنطقة فحسب، وإنما يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتجنب أية خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء التطورات الإقليمية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

السيسي العلاقات الأخوية الحلول السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الإيجار القديم 2026.. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

ترشيحاتنا

زاهي حواس

«مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» تنظم محاضرة «مصر أرض السلام.. قراءة أثرية في فجر المسيحية»

زفه العذراء مريم

بحضور الأنبا تكلا والأنبا يوساب.. زفة أيقونة العذراء تتصدر احتفالات نهضة الأقصر

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

في تذكار رئيس الملائكة ميخائيل.. الأنبا بيجول يترأس القداس بكنيسة حصن دير المحرق

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد