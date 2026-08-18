سوريا تتهم دولة الاحتلال باستهداف مطار أبو الضهور العسكري بـ 8 غارات جوية

اتهمت سوريا دولة الاحتلال الاسرائيلي بشنّ 8 غارات جوية على مطار ابو الضهور العسكري في إدلب.

و أفادت 3 مصادر عسكرية سورية، اليوم الثلاثاء، بأن 4 غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت المدرج ومستودعات تخزين.

وأفاد أحد المصادر العسكرية وأحد سكان المنطقة المجاورة للقاعدة بعدم وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، جددت القوات الإسرائيلية توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في عدد من المناطق.

وذكرت تقارير أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات داهمت منزلاً في قرية جباتا الخشب شمالي القنيطرة يوم الأحد الماضي.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، وقامت بتفتيش المارة.