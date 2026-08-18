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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان لـ ترامب: اتفاقية مكة للدفاع تعزز الأمن الإقليمي

أردوغان يؤكد لترامب أن اتفاقية مكة للدفاع تعزز الأمن الإقليمي
أردوغان يؤكد لترامب أن اتفاقية مكة للدفاع تعزز الأمن الإقليمي
محمد على

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في راتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، تُظهر موقفاً قوياً لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة التركية يوم الثلاثاء.

وذكر البيان ، أن أردوغان تحدث مع ترامب عبر الهاتف، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية.

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيس أردوغان قال لنظيره الأمريكي: إننا من خلال اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعناها مع باكستان والمملكة العربية السعودية، نظهر موقفاً قوياً لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

كما ناقش الزعيمان التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث شدد أردوغان على أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية.

وأعرب أردوغان ، عن أمل تركيا في استمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وقال إن أنقرة ستواصل دعم جهود السلام، وفقًا للبيان.

كما أعرب الرئيس التركي عن قلقه إزاء ما وصفه بتصعيد في الأعمال الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الرامية إلى دفع المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة.

وأكد أردوغان، أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة وإعادة إعمار غزة، بحسب البيان.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مكة للدفاع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الأعمال الإسرائيلية

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