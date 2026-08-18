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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا

زلزال
زلزال
أ ش أ

أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم /الثلاثاء/، بأن زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة منطقة "نياس الجنوبية" التي تقع في مقاطعة "سومطرة الشمالية".

وذكرت الوكالة - حسبما نقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - أن الزلزال وقع على عمق 29 كيلومترا في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مضيفة أن الهزة الأرضية لن تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

يأتي هذا الزلزال بعد أيام من وقوع زلزال آخر قوي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب مقاطعة "نوسا تينجارا الشرقية" الإندونيسية السبت الماضي و أسفر عن مصرع 68 شخصا و إصابة أكثر من مئة شخص آخرين.

يذكر أن إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه نحو 290 مليون نسمة، تقع على جانبي "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة نشطة زلزالياً تلتقي فيها الصفائح التكتونية؛ ما يؤدي إلى وقوع زلازل، و انفجارات بركانية متكررة

مقياس ريختر وكالة الأرصاد الجوية الزلزال

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