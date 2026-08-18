قاليباف يزور العراق غدا لبحث التطورات الإقليمية

يعتزم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، التوجه غدا الأربعاء إلى العراق على رأس وفد رفيع لبحث التطورات الإقليمية.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن أن قاليباف سيغادر صباح الغد متوجها إلى العراق لمناقشة التطورات الاقليمية، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، والآليات المشتركة للمساهمة في ترسيخ الاستقرار والأمن في غرب آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان الايراني عددا من كبار المسؤولين العراقيين، حيث سيبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.