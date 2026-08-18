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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدون صفارات إنذار.. جيش الاحتلال يطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدفا وهميا في زرعيت

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في منطقة زرعيت دون تفعيل صفارات الإنذار.


كما أفاد الجيش، بأنه يقوم بالتحقيق في الحادثة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 أشخاص جراء انفجار جسم مجهول في محيط مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، إن المصابين الستة هم عمال تايلانديين، مبينة أنهم أصيبوا جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة في مزرعة قرب مستوطنة المطلة، شمال إسرائيل، حيث وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، فيما تراوحت إصابات الأربعة الآخرين بين الطفيفة والمتوسطة.

ووقع الانفجار صباح اليوم الثلاثاء في مزرعة، دون أن يتمكن الفريق المعني من تحديد مصدر الذخيرة المنفجرة حتى الآن، في وقت بدأت فيه الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث، لكشف الظروف التي أدت إلى انفجارها وأسباب وجودها في المكان.

ووفقا لمصادر طبية، تم نقل ثلاثة من المصابين جواً إلى مجمع رامبام الصحي في حيفا لتلقي العلاج اللازم، في حين تعاملت الفرق الطبية مع باقي المصابين في موقع الحادث.

صاروخ جيش الاحتلال الإسرائيلي زرعيت صفارات الإنذار الحادثة جسم مجهول مستوطنة المطلة

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