قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
وزيرة الإسكان تبحث مقترحات إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة
احتفالًا بالمولد النبوي.. «الأعلى للشئون الإسلامية» يعقد عدة مجالس حديثية بمسجد الحسين
بدون صفارات إنذار.. جيش الاحتلال يطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدفا وهميا في زرعيت
إعلام عبري: إصابة 6 عمال بانفجار جسم مجهول قرب مستوطنة المطلة
عراقجي ينفي ضرب كردستان.. والزيدي يأمر بلجنة تحقيق في الهجوم على مكتب بارزاني
أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين
بعد توجيهات الرئيس.. إجراءات حاسمة لتنفيذ أحكام النفقة ومواجهة الممتنعين عن السداد
علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
رسامة 55 شمّاسًا جديدًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق | صور
زلزال شديد يضرب سومطرة غربي إندونيسيا بقوة 6.1 درجة
نشوى مصطفى تشيد بأخلاق شريف مدكور: قلبه مليان نور ومحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال شديد يضرب سومطرة غربي إندونيسيا بقوة 6.1 درجة

زلزال يضرب إندونيسيا
زلزال يضرب إندونيسيا
محمد على

في نبأ عاجل، أفادت  رويترز، بوقوع زلزال قوي في إندونيسيا التي ضربتها هزات عدة الأيام الماضية، أوقعت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وذكرت التقارير بأن الزلزال جاء بقوة 6.1 درجة  على مقياس ريختر وضرب جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وسبق وضرب زلزال قوي صباح السبت شرق إندونيسيا موقعا عشرين قتيلا على الأقل ودافعا آلاف السكان إلى إخلاء السواحل خوفا من ارتفاع مستوى المياه. 

وشاهد صحفيو وكالات دولية،سكانا من شمال جزيرة فلوريس يسارعون إلى الابتعاد عن الشواطئ خشية من حصول موجات مدّ بحري، فيما انهارت أجزاء كاملة من واجهات بعض المنازل.

 وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 5:58 (21:58 ت ج)، قبالة سواحل شمال الجزيرة، على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط. 

وقال لوكاس لوتار المسؤول في أحد مستشفيات المنطقة لوكالة ، «بدأ كل شيء يهتزّ فجأة وشعرت بالهلع». 

وتابع «هرب مرضى أيضا من المستشفى، كان الزلزال قويا جدا، رأيت جدرانا متصدعة».

 وأعقبت الزلزال عدة هزات بلغت قوة إحداها 6,1 درجات. 

حلقة النار

وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل بشكل متكرر نظرا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. 

وحذرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير.

 لكن ويجايانتو، مدير قسم الزلزال والتسونامي في الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، أكد خلال مؤتمر صحفي «سنواصل مراقبة مستوى البحر».

 وقبل ذلك، طُلب من سكان المنطقة الابتعاد عن السواحل أو التوجه إلى المرتفعات. وأعلن عبد المحاري المسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث «نحث السكان المقيمين على طول الشريط الساحلي الشمالي لجزيرة فلوريس وفي المناطق الجنوبية والجزر الجنوبية والإقليم الجنوبي، على الإخلاء بصورة ذاتية على الفور».

  وسبق على ذلك، أن ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات شرق إندونيسيا في مطلع يوليو من دون أن يتسبب بضحايا أو أضرار كبرى. 

وفي 2018 قتل 2200 شخص في بالو، كبرى مدن مقاطعة سولاويسي الوسطى بوسط إندونيسيا، جراء زلزال بقوة 7,5 درجات تلاه تسونامي. 

وفي السنة نفسها، أسفرت عدة هزات أرضية عن سقوط حوالى 550 قتيلا في جزيرة لومبوك السياحية ومنطقة سومباوا (وسط جنوب).

 وشهدت إندونيسيا عام 2004 واحدا من أعنف الزلازل في تاريخها بلغت قوته 9,1 درجات، وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة (غرب) وتسبب بموجة تسونامي هائلة أوقعت 170 ألف قتيل عبر الأرخبيل وحوالى 50 ألف قتيل في الدول المجاورة.
 

عاجل زلزال 61 درجة سومطرة إندونيسيا حلقة النار حدوث تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء حذر منه النبي .. إياك أن تدعي به أبدًا

الثانوية الأزهرية

اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

المولد النبوي

احتفالا بالمولد النبوي.. الأعلى للشئون الإسلامية يعقد مجالس حديثية لقراءة صحيح البخاري

بالصور

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

تشنج الساق
تشنج الساق
تشنج الساق

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد