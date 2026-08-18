ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا

أفادت أحدث حصيلة رسمية لضحايا الزلزالين المتتالين اللذين ضربا فنزويلا في شهر يونيو، بارتفاع عدد القتلى إلى 6438 شخصا، وفق أرقام أُعلن عنها، الاثنين، بحسب "العربية".

وتشير الحصيلة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، إلى ارتفاع في عدد الوفيات مقارنة بالرقم المسجل الأسبوع الماضي والبالغ 6301.



وتسبب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات بانهيار ما لا يقل عن 190 مبنى عندما ضربا في 24 يونيو، في المنطقة القريبة من الساحل الفنزويلي.

وأحصت السلطات تضرر 60 ألف منزل على الأقل بدرجات متفاوتة، بينما بلغ عدد المنازل غير الصالحة للسكن 24 ألفا.

ولا يزال آلاف السكان الفنزويليين يقيمون في مخيمات مؤقتة تعاني من ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة.

وبعد مرور نحو شهرين على الكارثة، لا يزال الأقارب وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين بين الأنقاض.