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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب بشأن حالة حاملة الطائرات "لينكولن": أبقينا هذه الحاملات في البحر لفترات أطول بكثير

امريكا
امريكا
أ ش أ

قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من شأن التقارير التي تتحدث عن تردّي الحالة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، قائلاً إنه "على مر السنين، أبقينا هذه الحاملات في البحر لفترات أطول بكثير".

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن حاملة الطائرات أصبحت مثار قلق متزايد بشأن الصحة النفسية ومشاكل الإمدادات التي يعاني منها البحارة الأمريكيون الذين يقضون قرابة تسعة أشهر في البحر، ووصف ترامب هذه الفترة بأنها "فترة جيدة"، فيما ذكرت الوكالة أن "حاملة الطائرات سجلت رقماً قياسياً في البقاء في البحر دون انقطاع لأكثر من 240 يوماً".

وقال ترامب إنه تحدث مع أدميرال متقاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي روى له أنه قضى على متن السفن "فترة أطول بكثير"، وقال ترامب إن الأدميرال أكد له أن حاملة الطائرات "لينكولن" "تحظى بصيانة ممتازة وعناية فائقة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطائرات

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